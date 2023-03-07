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SHOPLINE ：防疫放寬推動整體零售氣氛 平台開店量上月按月倍增

SHOPLINE香港區副總經理趙公亮表示，近月整體零售氣氛積極，通關及口罩令等防疫限制放寬，對其平台交易額（GMV）及開店數目均有偏向積極正面作用。今年1月受農曆新年假期影響，氣氛較為淡靜，不過2月開店數量已錄按月倍增。

線下零售市場陸續恢復，趙公亮指，線上交易較疫情間稍為放緩，但整體仍保持向上趨勢，他形容升幅為「正常化」。他指出，平台為商店提供OMO（Online merge Offline）支援，除網店生意外，亦有多渠道及全方位零售生意。

今年預算案再宣布派發消費券，趙公亮稱，於消費劵派發的過去兩年，每次亦見平台交易額有明顯帶動作用，於去年10月，派發消費券首5天GMV升幅達六成，並可持續一段時間。他認為今年繼續派發是業界一個好信息，預料最快4月平台交易量有明顯升幅。

趙公亮提到，在消費券推動下，付款形式在線上線下更多樣化，電子錢包的滲透率有所提高，方便市民消費及商家推廣。SHOPLINE除與主流付款平台合作，去年亦設增新興的付款方式Buy Now Pay Later，並會持續與更多付款平台商討合作。

至於公司規模方面，趙公亮直言，SHOPLINE作為IT公司，在招聘IT人才方面一直有困難，公司鼓勵靈活工作模式如在家工作（WFH）有助吸引各地人才。

SHOPLINE 於10年前建立，目前亞洲各主要市場已有定位，趙公亮指，過去3至4年公司擴展迅速，最快 1年拓展1個市場，目前步伐不停，去年已於澳洲新增落腳點，今年亦會在亞洲以外的地區亦會開設新駐點，並打入當地市場，主力招聘當地人才以貼近當地市場需要。

 

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