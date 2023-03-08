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國泰旗下公司下半年賺22.6億 虧蝕受國航拖累

國泰航空（0293）去年虧損雖然較對上一年擴大，但主要是受到聯營公司中國國航（0753）虧損大增所拖累。國泰在業績公告指，集團旗下航空公司及附屬公司於去年下半年的業績較上半年顯著改善，錄得應佔溢利22.6億元，但全年仍錄得應佔虧損2.55億元。然而，來自聯屬公司的業績（大部分為延遲三個月確認）錄得重大虧損62.9億元，較2021年大增2.67倍。因此，集團於去年下半年錄得應佔虧損港幣15.49億元。國泰的聯屬公司主要是中國國航。

國泰指去年年初面對艱難的營運環境，對每月營運現金消耗造成負面影響。然而，隨著港府於5月1日開始初步調整旅遊限制及檢疫要求，上半年已回復經營正現金流。下半年香港進一步調整限制措施下，至全年均維持經營正現金流。

至年底集團可動用的無限制用途流動資金結餘為272億元。

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