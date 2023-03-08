國泰指去年年初面對艱難的營運環境，對每月營運現金消耗造成負面影響。然而，隨著港府於5月1日開始初步調整旅遊限制及檢疫要求，上半年已回復經營正現金流。下半年香港進一步調整限制措施下，至全年均維持經營正現金流。

至年底集團可動用的無限制用途流動資金結餘為272億元。

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