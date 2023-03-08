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羅兵咸永道應公司要求辭任核數師 佳源服務股價挫逾半成

佳源服務（1153）公布，羅兵咸永道已辭任公司核數師，本周一起已生效，董事局已任命開元信德填補臨時空缺，直至下屆股東會結束為止。

集團表示，考慮到節約成本及迫切需要完成去年業績核數，董事局建議羅兵咸永道辭去職務。

根據公告，羅兵咸永道認為，股東及佳源服務債權人應注意，佳源服務去年中期簡明綜合財務報表中，集團應收公司控股股東沈天晴控制的關聯方（包括佳源國際及其附屬公司）的貿易款項為1.33億元人民幣；惟佳源國際自去年8月以來﹐一直尋求其現有美元優先票據持有人接受若干債務交換提議，若干債權人於去年9月6日向香港高等法院提交針對佳源國際的清盤申請，而今年2月佳源國際未有支付其一項優先票據的未償還本金約1.58億美元，意味集團應收佳源國際的餘額出現減值損失的風險增加。

此外，根據羅兵咸永道過去3個月與佳源服務通信，就審計費用建議等與審計委員會溝通，並要求提供去年財務資料，但截至辭職函日期，羅兵咸永道尚未收到集團相關回覆及資料。羅兵咸永道於2月17日收到董事局信函，內容有關鑒於成本效益因素，集團決定終止與羅兵咸永道的核數師關係。儘管羅兵咸永道有意繼續審計，惟董事局有關決定使該行無法繼續，故該行決定辭去職務。

佳源服務跌5.3%，收報0.445元。

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