泰加保險（控股）（6161）公布， 董事會已致函公司各主要股東，尋求協助及支持維持上市所需的充足營運規定。其董事會獲前主席兼現有主要股東吳宇回覆先知，及於3月2日與吳宇協定，在完成必要的當地登記程序後，將他旗下的阿聯酋保險公司以饋贈方式注入集團，並於今日獲吳宇為首公司，批出2.1億元的兩年期循環額度。
為迅速建立阿聯酋保險業務，集團的董事會認為確切需要籌集外部資金，以支持在當地保險市場的業務發展。董事會已評估多項集資方案之可行性，並已考慮多項局限因素，包括距離達成復牌 指引所載規定之限期、股份處於暫停買賣狀態、進行股本融資所須時間、日常營運及業務發展所需之營運資金，及不同集資方案之預計融資成本及專業費用等。此外，去年2月月由吳宇全資擁有的Smart Neo Holdings授予集團的循環額度，已於今年二月到期。集團董事會認為，向吳宇尋求新循環額度以促進集團的海外擴張及提升其流動資金狀況符合公司的利益，以及為當下最理想之選擇。其並透露，除吳宇之外，目前並未獲得其他其要股東的回覆。
集團亦於今日，與Smart Neo Holdings訂立新巡環額度協議，額度為1億阿聯迪拉姆（相當於約2.1億港元）之無抵押循環額度，並於協議日期起生效，為期24個月，年息四厘。該筆資金僅限用於透過該阿聯酋保險公司Himalayas Insurance FZE-LLC發展國際保險業務。
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