為迅速建立阿聯酋保險業務，集團的董事會認為確切需要籌集外部資金，以支持在當地保險市場的業務發展。董事會已評估多項集資方案之可行性，並已考慮多項局限因素，包括距離達成復牌 指引所載規定之限期、股份處於暫停買賣狀態、進行股本融資所須時間、日常營運及業務發展所需之營運資金，及不同集資方案之預計融資成本及專業費用等。此外，去年2月月由吳宇全資擁有的Smart Neo Holdings授予集團的循環額度，已於今年二月到期。集團董事會認為，向吳宇尋求新循環額度以促進集團的海外擴張及提升其流動資金狀況符合公司的利益，以及為當下最理想之選擇。其並透露，除吳宇之外，目前並未獲得其他其要股東的回覆。

集團亦於今日，與Smart Neo Holdings訂立新巡環額度協議，額度為1億阿聯迪拉姆（相當於約2.1億港元）之無抵押循環額度，並於協議日期起生效，為期24個月，年息四厘。該筆資金僅限用於透過該阿聯酋保險公司Himalayas Insurance FZE-LLC發展國際保險業務。

其他報道

國泰：今年開始償還政府優先股股息 本月運力復至疫前五成

越秀服務去年多賺15.7% 末期息0.109元

全日沽空金額224億 比率升至19% 近一周高 盈富沽空金額最多 大增1.5倍

馬斯克：Twitter有機會在下一季實現正現金流

長城汽車首2個月銷量跌29%

聯通去年多賺17%符預期 末期息增14%

加息憂慮港股見一個月最大跌幅 恒指跌483點 科指跌3.2% 北水流入見近兩周最多

羅兵咸永道應公司要求辭任核數師 佳源服務股價挫逾半成

永明：今年擬增聘500代理 集中拓內地客業務

渣打禤惠儀：女性高管不斷增加 去年比例達43%

香港科技探索推「HKTVLive」對撼「TVB識貨」 曾飈44%市值再超TVB

滬深三大指數低收 滬指連跌3日

國泰旗下公司下半年賺22.6億 虧蝕受國航拖累

法巴擬將大部分員工遷出IFC二期

Workday任命Paul Henaghan為新亞太暨日本區總裁

小紅書：六成日活躍用戶每日主動搜索