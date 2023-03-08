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匯豐：內地轉用數碼人民幣 料有助放寬跨境結算規則

匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建在總商會月刊撰文，認為中國人民銀行若將數碼人民幣使用範圍擴至跨境交易，對香港的一大喜訊。人行推動數碼人民幣，間接提升跨境貿易的效率。香港作為全球最大離岸人民幣中心，一向是離岸人民幣產品的「試驗田」，可以將央行數碼貨幣這種新穎的數碼資產，融入香港的跨境投資管道，將人民幣國際化帶到另一層次。

廖宜建表示，數碼人民幣應用至今主要集中於零售，不過跟其他央行數碼貨幣一樣，最深遠影響會是在批發的層面，尤其是涉及貿易和跨境支付方面，可以縮短交易鏈、提高外匯市場的效率，以及減低交易對手風險。人行一直研究，如何將數碼人民幣與其他央行貨幣連結，如參與央行數碼貨幣項目mBridge平台合作。

廖宜建認為，若內地的國際貿易客戶希望分享數碼人民幣帶來的好處，香港擁有全球約六成的離岸人民幣存款，政府亦不斷強調發展更多人民幣產品，因此利用香港為門戶就最適合不過。金管局亦已積極確保，在數碼時代和吸引金融科技的背景下，相關規則能夠配合市場的需要，以鞏固香港國際金融中心的地位。

另外廖宜建指出，即使數碼人民幣本身並非針對人民幣國際化，但其出現的確能夠加快這個過程。它最大的功能是當人民幣被廣泛使用，同時可以防止資本不受控地外流。它可拖慢可疑交易的時間，從而有更多時間進行所需的調查，或在極端情況下，禁止非法貨幣流出。

廖宜建認為，轉用數碼人民幣後，相信內地可以適度放寬跨境人民幣結算的相關規則，透過使用由外管局協調的智能合約，確保收款方的合法性。人民幣已成為全球貿易最重要的貨幣之一，隨着境外人民幣資金池擴大，加上人民幣滙率彈性增加，香港在結算方面有龐大的機遇。

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