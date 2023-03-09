公司指虧損擴大主因，體及娛樂分部預計將錄得虧損約1.2億元，較上年度分部虧損3432萬元大幅增加，主要是由於集團的電影投資項目在2022年度發行後的票房及其他收益未能覆蓋

相關投資成本而產生的成本攤銷和減值撥備。集團正主力聚焦拓展互聯網健康業務，已確定不會再投資新的影視項目，同時也在積極尋求將集團旗下的其餘影視項目和投資（包括韓國HB娛樂的投資）出售或變現。

智慧健康服務平台分部預計將錄得虧損約8600萬元（2021年：1388萬元）。由於「獴哥健康」業務於2021年第四季度才正式開展，於2022年度的初創階段時期需要投入資源於研發、系統搭建、基礎建設、資質獲取等方面，導致虧損額有所擴大。隨著上述基礎建設和資質獲取等的陸續完成，加上「獴哥健康」已建立8億港元收入的業務規模，預計未來的虧損額度有望收窄。

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