moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

華誼騰訊娛樂發盈警 虧損擴大 「醫智諾」及「獴哥健康」已成主要收入來源

華誼騰訊娛樂（0419）發盈警，預期去年度虧損擴大至3.2億元，去年同期蝕1.41億元。預計收入增約4倍至超過16億元，毛利增逾8倍，至4億元。「醫智諾」及「獴哥健康」為集團主要收入來源，分別錄得收入約6億元（2021：3615萬元）及8億元（2021：2249萬元），兩者合共佔集團總收入超過80%（2021：約18%）。

公司指虧損擴大主因，體及娛樂分部預計將錄得虧損約1.2億元，較上年度分部虧損3432萬元大幅增加，主要是由於集團的電影投資項目在2022年度發行後的票房及其他收益未能覆蓋

相關投資成本而產生的成本攤銷和減值撥備。集團正主力聚焦拓展互聯網健康業務，已確定不會再投資新的影視項目，同時也在積極尋求將集團旗下的其餘影視項目和投資（包括韓國HB娛樂的投資）出售或變現。

智慧健康服務平台分部預計將錄得虧損約8600萬元（2021年：1388萬元）。由於「獴哥健康」業務於2021年第四季度才正式開展，於2022年度的初創階段時期需要投入資源於研發、系統搭建、基礎建設、資質獲取等方面，導致虧損額有所擴大。隨著上述基礎建設和資質獲取等的陸續完成，加上「獴哥健康」已建立8億港元收入的業務規模，預計未來的虧損額度有望收窄。

 

其他報道

全日沽空金額177億 盈富沽空金額最多 領展排第九

港鐵去年多賺2.9% 末期息0.89元

佐丹奴：香港零售仍審慎 開新店要看業主取態

恒指收市跌125點 失守20000關 三大指數見本月最低收市價 成交、北水流入減少

恒大據報本月20日前公布部分債務重組條款

「新興市場之父」麥樸思：正大舉押注晶片股

業聚醫療擬拓中美市場及物色購併