港元現報7.8497元貶值12點子，曾貶值最多13點子，報7.8498元，亦曾升值最多5點子，報7.848元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌58.41點子至1.51345%；1星期HIBOR跌26.47點子至2.14381%；2星期HIBOR跌30.07點子至2.29691%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌15.3點子至3.8197%；6個月期HIBOR跌7.7點子至4.23226%；12個月期HIBOR跌23.14點子至4.56787%。

美元指數現報103.512貶值0.085點或0.08%。

美元1個月期LIBOR報4.68443%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.5075%，連續2日擴闊，利差是2023年3月08日後最低，當日差距為-1.5125%。

對上一次連續2日擴闊，是2023年2月08日，當日利差報-2.1691%。

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