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馬斯克回應Cathie Wood：矽谷銀行危機與1929年相似

有「女股神」、方舟投資管理（ARK Invest）創辦人Cathie Wood在Twitter上就矽谷銀行危機發表看法。

她指出，當美國的銀行系統因銀行擠兌威脅到地區銀行而陷入癱瘓時，比特幣、以太坊和其他加密網絡卻絲毫沒有中斷。銀行體系的不穩定威脅到了穩定幣，即DeFi的入口，這與監管機構的言論形成了鮮明對比。

Wood提到，監管機構本應全面關注這場近在眼前的危機。「資產和負債期限不匹配，短期利率在不到一年的時間裡上升了19倍，銀行系統的存款自上世紀20年代以來首次出現按年下降。」

特斯拉CEO馬斯克對Wood的看法表示贊同，稱今年與大蕭條開始時的1929年有很多相似之處。

 

 

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