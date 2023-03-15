金融股上升推動美股反彈，美國2月核心CPI漲幅超預期，美2年、3年期債息上升，10年、30年等下跌，內地公布1-2月份經濟活動反彈，亞股上升，港股、A股升幅窄。
恒指今早高開275點，高位升497點，低位升210點高低波幅287點
恒指半日升242點或1.26%，報19490點，大市成交金額602億元；國指升103點或1.6%，報6542點。恒生科技指數收報3861點，升1.87%。
藍籌股成交金額254.1億元，佔大市成交42.2%；科指成份股成交金額139.03億元，佔大市成交23.09%；國指成份股成交金額206.71億元，佔大市成交34.33%。
窩輪及牛熊證成交金額減少34.58%，至85.68億元，佔大市成交14.21%。牛熊證成交金額35.03億元，減少46.06%；窩輪成交金額50.64億元，減少23.29%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。友邦（1299）、小米（1810）、領展（0823）拖累大市。
藍籌59隻升，15隻下跌，2隻無升跌。東方海外（0316）升8.67%，收報132.8元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌2.84%，收報5.81元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報19.6元，升7.34%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.23元，跌0.69%。
恒指高於100天線(19337.15點)，受制於250天線(19867.56點)。科指10天線(3988.37點)下試100天線(3981.85點)。
北水南下合計淨流入14.32億元，較上日減少70.72%，連續第6日流入，累計流入161.67億元，對上一次連續6日淨流入是2022年12月30日。南水北上合計淨流入36.06億元人民幣，較上日增加377.84%，連續第3日流入，累計流入71.31億元。
傳PAG 加入香港寬頻（1310）收購戰。收報5.87元，升4.63%。
英國或取消銀行業獎金上限，匯豐降薪25%。匯控（0005）收報54.85元，升2.24%。
國泰（0293）：今年或轉賺，客運量已恢復50%，年底料增至70%，票價會回落。收報7.32元，升1.39%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，長建（1038）收報43.85元，升0.11%。萬國數據（9698）收報15.48元，升2.79%。中國平安（2318）收報52.05元，升2.66%。電能實業（0006）收報43.3元，跌0.23%。保誠（2378）收報109.4元，跌0.64%。新秀麗（1910）收報21元，升3.7%。大酒店（0045）收報7.93元，跌0.63%。
正榮地產（6158）料3月底前提呈境外債建議，22年度料虧損最多135億。收報0.265元，升7.29%。
摩通：看不到匯控（0005）與矽谷銀行有明顯協同效應。Ken Sir:匯控收購SVB或影響來年純利，指沒為小股東着想。收報54.85元，升2.24%。
基金股東Dodge & Cox減持電視廣播（0511）共600萬股，套現7837萬。電視廣播料2022財政年度應佔虧損擴大至7.9億元至8.3億元。收報10.16元，跌7.64%。
匯豐減按揭鎖息上限0.25厘，至3.375厘。新世界發展（0017）收報21.3元，跌2.07%。新鴻基地產（0016）收報106.2元，升0.19%。長實集團（1113）收報49.55元，升0.41%。恒地（0012）收報27.35元，跌1.26%。信和置業（0083）收報9.98元，升0.91%。匯控（0005）收報54.85元，升2.24%。中銀香港（2388）收報25.85元，跌0.19%。恒生（0011）收報117.4元，升0.17%。
投資虧損拖累，雲鋒金融（0376）去年轉蝕2.6億元。收報1.18元，無升跌。
博尼控股（1906）盈警料去年稅前虧損擴大至7000萬人幣。收報0.48元，升1.05%。
中銀香港（2388）向聯交所申請增設人民幣櫃台。收報25.85元，跌0.19%。
長江生命科技（0775）去年純利跌19%，派末期息0.8分，主因港元匯率疲弱所致。收報0.78元，跌1.27%。
私有化傳聞日，施羅德減持ASMPT（0522）。收報74.4元，升2.48%。
中國飛機租賃（1848）去年少賺86%，末期股息0.15元。收報4.95元，跌1%。
破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見4.1元，收報3.86元，升4.61%；友聯租賃（1563）創上市新高，見19.4元，收報18.72元，跌2.09%；心泰醫療（2291）創上市新高，見33.8元，收報29.75元，跌1.65%；巨子生物（2367）創上市新高，見55.55元，收報54.6元，升10.64%；高視醫療（2407）創上市新高，見56.1元，收報51.9元，跌1.42%；GUANZE MEDICAL（2427）創上市新高，見3.31元，收報3.27元，升16.79%；博安生物（6955）創上市新高，見40元，收報28.5元，升46.15%；維天運通（2482）創上市新高，見2.95元，收報2.84元，無升跌；同仁堂國藥（3613）創52周高，見13.8元，收報13.36元，升5.2%；亞信科技（1675）創52周高，見15.52元，收報15.28元，跌0.26%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；中船防務（0317）創52周高，見9.85元，收報9.8元，升4.03%；環亞國際醫療集團（1143）創52周高，見0.248元，收報0.247元，升5.56%；利華控股集團（1346）創52周高，見0.52元，收報0.52元，升4%；富一國際控股（1470）創52周高，見0.29元，收報0.118元，升57.33%；嘉耀控股（1626）創52周高，見3.3元，收報3.29元，升0.92%。
13隻股份創上市新低，其中十隻包括，新威國際（0058）低見0.085元，收報0.11元，升15.79%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.143元，收報0.146元，跌0.68%；青建國際（1240）低見0.445元，收報0.445元，跌4.3%；諾發集團（1360）低見0.063元，收報0.072元，無升跌；偉能集團（1608）低見0.385元，收報0.395元，跌5.95%；華檢醫療（1931）低見0.9元，收報1元，升9.89%；雙財莊（2321）低見0.355元，收報0.355元，跌1.39%；淮北綠金股份（2450）低見0.69元，收報0.71元，跌5.33%；VICON HOLDINGS（3878）低見0.121元，收報0.125元，跌3.1%；人瑞人才（6919）低見3.51元，收報3.62元，跌1.63%。
10隻股份創52周低，包括，築友智造科技（0726）低見0.3元，收報0.32元，跌8.57%；中國鑄晨８１（0810）低見0.67元，收報0.71元，升4.41%；玖源集團（0827）低見0.144元，收報0.152元，升4.83%；永旺（0984）低見0.86元，收報0.88元，跌1.12%；嘉利國際（1050）低見0.85元，收報0.96元，跌20.66%；力高集團（1622）低見1.24元，收報1.28元，跌0.78%；兆邦基地產（1660）低見0.295元，收報0.295元，跌1.67%；陽光油砂（2012）低見1.71元，收報1.83元，跌2.66%；金慧科技（8295）低見0.119元，收報0.122元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，中科生物（1237）收報0.119元，升147.92%；貝森金融（0888）收報0.098元，升75%；富一國際控股（1470）創52周高，見0.29元，收報0.118元，升57.33%；博安生物（6955）創上市新高，見40元，收報28.5元，升46.15%；星光文化（1159）收報0.52元，升42.47%；南粵控股（1058）收報0.83元，升29.69%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.034元，升25.93%；CTR HOLDINGS（1416）收報0.074元，升23.33%；西王置業（2088）收報0.069元，升23.21%；大成糖業（3889）收報0.1元，升21.95%；能源及能量環球（1142）收報0.58元，升20.83%。
下跌異動股，包括，新利軟件（8076）創上市新低，見0.015元，收報0.016元，跌23.81%；嘉利國際（1050）見52周低0.85元，收報0.96元，跌20.66%；錦勝集團（控股）（0794）收報0.3元，跌20%；蘇新服務（2152）收報6.5元，跌18.55%；東方大學城控股（8067）收報0.475元，跌18.1%；米格國際（1247）收報0.46元，跌17.86%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.051元，跌17.74%；中國派對文化（1532）收報0.19元，跌17.39%；毛記葵涌（1716）收報0.74元，跌15.91%。
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