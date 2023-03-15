集團表示，去年美國及歐洲放寬旅遊限制，酒店分部出現增長勢，不同政府實施嚴格旅遊限制、檢疫及社交距離措施，香港旗艦酒店及內地兩間酒店的業務水平受嚴重不利影響。此外，去年網上業務表現優秀，計劃進一步擴展業務，尤其是拓展內地市場，而旗下第六代山頂纜車已在去年8月登場，深受本地市場歡迎。

集團又指，過去被壓抑的市場需求獲釋放，出現了所謂的「報復性消費」，這類需求能持續多久仍有待觀察，但在某程度上卻造就較迅速的業務反彈，尤其是在美國和巴黎的兩個市場，平均房租更達至高位，馬尼拉復蘇進展良好，曼谷則仍未見升勢，東京在年初時業績增長緩慢，但至2022年底時已見增長動力。

大酒店預計，香港放寬疫情措施後將對港業務帶來正面影響﹐預計國際商務客及旅遊業將會復蘇，香港半島酒店的客房及餐飲業務、酒店購物商場的租金、淺水灣影灣園的住宅租賃收入，以及山頂纜車和山頂凌霄閣等業務亦可受惠。

大酒店中午收市報7.93元，跌0.6%。

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