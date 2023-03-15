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保誠去年虧轉盈賺9.98億美元 末期息13.04美仙

保誠（2378）公布2022年全年業績，股東應佔來自持續經營業務的年內稅後利潤9.98億美元（下同），2021年同期蝕20.42億美元；每股盈利36.5美仙，末期息13.04美仙，2021年同期派11.86美仙。全年股息為18.78美仙，按年增長9%。

由於銷售額升幅被利率上升及業務組合效應所抵銷，新業務利潤21.84億美元，按年跌14%（以實質匯率計算，下同），經調整經營溢利33.75 億美元，按年升4%。年度保費等值銷售額增9%至43.93億元。

執行總裁華康堯表示，整個地區取消與疫情相關的大部分限制，加上中國內地經濟逐步開放，為今年奠定良好開局，銷售額按年錄得 理想增長，今年首2個月，集團年度保費等值銷售額較去年增加15%。在香港，隨著當局放寬旅遊限制，來自中國的跨境流量逐漸增加。香港業務方面，客戶對儲蓄產品需求殷切，帶動今年首2個月的年度保費等值銷售額增長。

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