大酒店（0045）公布，旗下香港半島酒店去年第四季平均可出租客房收入為1163元，按年跌11.1%，按季升13.7%，合計已連升四季。其他亞洲地區半島酒店去年第四季平均可出租客房收入為1384元，按年升44.8%，按季升54.6%；美國及歐洲半島酒店為4788元，按年升8.9%，按季跌6.4%。
香港半島酒店去年第四季平均房租為4675元，按年升25.7%，按季升28.1%。截至去年12月底，出租率為25%，按年跌10個百分點；按季亦跌3個百分點。
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此外，其他亞洲地區半島酒店去年第四季平均房租為2818元，出租率為49%；美國及歐洲半島酒店平均房租為8247元；出租率為58%。
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