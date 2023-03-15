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勝獅貨櫃去年少賺75%息2仙 上季起間歇關閉乾集裝箱生產設施降成本

勝獅貨櫃（0716）公布去年底止全年業績，營業額下降33%至7.76億美元（下同），股東應佔溢利4634萬元，按年倒退75%，每股盈利1.92仙，派末期息每股2港仙。

製造業務去年營業額為7.48億元，按年跌33%，佔集團總營業額的96%。除稅前及非控股股東權 益前分部溢利為8427萬元。

回顧年內，製造業務實現乾集裝箱及ISO特種集裝的總銷售量約為24.2萬個廿呎標準集裝箱，按年少30.3%。當中廿呎乾集裝箱的平均售價降19.5%至2,836美元。平均售價下降部分歸因於中國房地產行業放緩導致鋼材成本下降。

勝獅表示，去年業務表現顯著受市場變化影響，包括俄烏戰爭、消費者信心疲弱導致全球經濟放緩、全球貿易量下降及2021年集裝箱生產過剩情況。隨著空集裝箱存貨增加，市場對新乾集裝箱的需求有所減少，其平均售價亦因而下降。

為應對嚴峻的形勢，公司決定自2022年第四季起間歇性關閉旗下乾集裝箱生產設施，以盡量減低營運成本。特種集裝箱業務方面，勝獅於去年下半年擴展上海業務以更有效滿足需求，特別是儲能集裝箱及設備集裝箱的需求。

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