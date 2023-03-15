遠東宏信（3360）公布，去年全年純利為61.31億元人民幣（下同），按年增長11.23%，每股基本收益1.46元；收入按年升8.74％至365.86億元。集團擬派末期息0.49元，按年增長16.7％。
截至去年底，集團生息資產規模約2,706.01億元，較年初增長4.73%；受惠於有效的全面風險管理體系及風險管理手段的持續改善，不良資產率降至1.05%；新型業務方向貢獻利息收入24.30億元，按年增加30.91%。
集團表示，旗下產業運營業務收入保持較快增長，去年收入為132.33億元，按年升15.73%，佔總營業收入36.02%；宏信建發市場龍頭地位進一步提升，至去年底高空作業平台設備保有量增至超13萬台，新型支護系統及新型模架系統保有量約220萬噸，收入按年升28.28%至78.78億元，較上年度同比增長28.28%；經調整淨利潤為9.04億元，按年增長20.10%。 另外，宏信健康旗下控股醫院數量增至30家，總收入42.16億元。
遠東宏信中午收報6.81元，升0.59%。
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