辰罡科技（8131）公布，從聯交所上發布的新聞消息得悉，公司執行董事劉家榮正接受香港政府機構調查。董事會無法聯絡劉家榮，目前並不了解劉家榮被調查是否與其職務及權力或公司有關，公司的業務繼續如常進行。
緊接公告日期前，劉家榮於公司內的職務及權力包括執行董事及附屬公司辰罡金融科技之董事。據公司及其附屬公司所知，彼等均無受到任何政府機關調查，而董事及集團管理層（劉家榮除外）概無受到任何政府機關查問或調查，且彼等及集團成員公司均非任何政府機關之調查對象。
公司現正尋求法律顧問的意見，並進行內部調查。
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