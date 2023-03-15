緊接公告日期前，劉家榮於公司內的職務及權力包括執行董事及附屬公司辰罡金融科技之董事。據公司及其附屬公司所知，彼等均無受到任何政府機關調查，而董事及集團管理層（劉家榮除外）概無受到任何政府機關查問或調查，且彼等及集團成員公司均非任何政府機關之調查對象。

公司現正尋求法律顧問的意見，並進行內部調查。

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辰罡科技中午收報0.053元。