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富途調查：最多港人以1000萬元為財自門檻 料須儲足111年

富途一項調查發現，逾4成受訪港人以1,000萬元為財富自由門檻，以該人群最主要的每月收入（2至3萬元）及儲蓄水平（20%至40%）中位數計算，單靠儲蓄須逾111年才能達成財富自由。

調查顯示，受訪港人仍然較為偏好儲蓄，最多人選擇將收入20至40%儲起。20%人更選擇了40%至60%的儲蓄收入比。投資方面則較保守，主要集中選擇將收入10%至20%投資，投資收入比低於20%的人群佔整體逾半。

報告估計，要提早至財自，該群組至少要投資約4成收入，而現時整體超過5成受訪者的投資收入佔比仍低於20%，可見普遍的投資水平與理想目標仍有巨大的差距。

調查亦反映，最多港人選擇的投資目標為「致富」﹙27%﹚，其次是「退休」﹙21%﹚，雖然不少港人有置業夢，但在調查中僅排名第三。可見不少本港投資者期望投資可以大大提升整體財富水平。

富途證券高級投資顧問鄺智傑表示，以111年的儲蓄期去達至財富自由顯然並不現實，若港人希望盡早達至財富自由，最簡單直接的方法就是提升自己的投資比率以及增加收入來源。以1000萬元及月入2至3萬元作例子，投資者可嘗試將投資佔比提升至40%，即每個月投資1萬，而投資回報約為每年8%（MSCI World 過去10年年化回報率約9.6%），便可以26年時間滿足其財務自由的目標。

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