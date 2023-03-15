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瑞信大股東拒絕提供更多援助 股價創逾6%創上市新低 CDS顯示市場嚴重擔憂

彭博社報道，瑞信一年期信用違約互換(CDS)報價接近1,000個基點，顯示投資者嚴重擔憂。1,000個基點的水平約為針對瑞銀一年期CDS價格的20倍，德銀的10倍。

瑞信CDS曲線也深陷倒掛，意味著防範立即違約的成本，高於將來違約的成本。截至上周五曲線還是正常的上升形態。

瑞信正在進行為期三年的複雜重組，以期恢復盈利。最近矽谷銀行倒閉引發的看空金融行業浪潮，衝擊了瑞信，其5年期CDS利差創紀錄，其股價在三個交易日內下挫15%。

瑞信董事長Axel Lehmann周三表示，政府援助不是瑞信考慮的話題，把瑞信當前的問題與最近矽谷銀行倒閉相提並論是不準確的。

瑞信最大股東沙特國家銀行董事長Ammar Abdul Wahed Al Khudairy表示，絕不會向瑞信提供更多援助，理由有很多，而最簡單的是基於監管原因。沙特國家銀行持有瑞信9.9%。

瑞信股價於消息公布後跌幅進一步擴大至6.74%月，低見2.089元，創上市新低。美期、歐股亦向下。

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