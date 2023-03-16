報道引述消息指，暫停審批的部分原因是因為擔心GDR發行的相當大部分被內地投資者認購，他們隨後會將這些證券轉換成國內股份，利用兩者存在的價差獲利。在歐洲發行的這些GDR主要在蘇黎世掛牌，交易價格往往低於國內股價。這些證券在發行之後120天就可以與內地的A股兌換。

中證監上月曾表示，考慮GDR發行制定新規則，但尚未披露細節，也沒有透露進度。證監會正在權衡由哪個機構來負責發行審批，以及是否要對參與的投資者進行額外的甄別。

報道引述消息指，決策者擔心的是，鑒於將有一波GDR發行交易，而如果投資者隨後轉換成A股的話，可能給內地股市造成較大壓力。

報道引述消息指，相關事項還在考慮之中，中證監也可能決定取消暫緩審批的做法。

中證監的代表沒有立即回應尋求評論的請求。

此前內地公司在瑞士發行的GDR，往往較公司A股有10%的折讓。

報道引述消息指，暫緩審批的公司包括寧德時代。

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