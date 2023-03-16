moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

內地據報暫緩GDR發行審批 因擔心拖累內地股市

彭博社引述消息指，內地證券監管機構暫緩審躉售行全球存託憑證(GDR)的新申請，勢將減少這種讓投資者有利可圖的發行交易。

報道引述消息指，暫停審批的部分原因是因為擔心GDR發行的相當大部分被內地投資者認購，他們隨後會將這些證券轉換成國內股份，利用兩者存在的價差獲利。在歐洲發行的這些GDR主要在蘇黎世掛牌，交易價格往往低於國內股價。這些證券在發行之後120天就可以與內地的A股兌換。

中證監上月曾表示，考慮GDR發行制定新規則，但尚未披露細節，也沒有透露進度。證監會正在權衡由哪個機構來負責發行審批，以及是否要對參與的投資者進行額外的甄別。

報道引述消息指，決策者擔心的是，鑒於將有一波GDR發行交易，而如果投資者隨後轉換成A股的話，可能給內地股市造成較大壓力。

報道引述消息指，相關事項還在考慮之中，中證監也可能決定取消暫緩審批的做法。

中證監的代表沒有立即回應尋求評論的請求。

此前內地公司在瑞士發行的GDR，往往較公司A股有10%的折讓。

報道引述消息指，暫緩審批的公司包括寧德時代。

其他報道

台積電德國建廠談判 聚焦政府補貼

Cathie Wood：罪魁禍首是聯儲局政策 不是加密貨幣

內地房價18個月來首次上漲

「末日博士」魯賓尼：瑞信可能「大得不能救」 存倒閉風險

恒指低開341點 10天線將跌穿250天線 科指10天穿100天線 渣打跌6%

美國據報要求TikTok中資股東出售持股 否則將面臨禁令

First Republic Bank據悉考慮包括出售在內的各種選項

瑞信向央行借最多500億瑞郎 回購證券 美期、歐股期貨上升

港股ADR跌457點 夜期低水310點 長實長和李寧等業績

美國利率期貨市場發生罕見熔斷

美股跌幅收窄 美債息下降 加息預期降溫 道指跌280點 納指連升3日

北水增持山高新能源 減持國美