「文心一言」演示在文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解、多模態生成的5個使用場景中的綜合能力。李彥宏表示，「文心一言」擁有新一代的語言、分析和理解能力，其所訓練數據包括萬億級網頁數據、10億的搜索數據和圖片數據、百億級的語音日均調用數據，以及5500億事實的知識圖譜等。

在文學創作方面，具有總結、提出建議和分析內容的能力。商業文案創作中能完成公司命名、標語、新聞稿的創作任務。數理推算則類以解答學生應用題，具解題思路。 中文理解方面較強，主要因百度過去注重中文搜索處理能力。多模態生成主要展示生成文本、圖片、音頻和視頻的能力。

李彥宏表示，「文心一言」的語言模型具有3大產業機遇。第一為新型雲計算公司，根本性地改變雲計算行業基礎構架。其次是行業模型精調公司，基於行業的洞察，生成通用大模型能力。第三類是大模型底座進行應用開發的公司，目前基於文本生成、圖像生成、音頻生成、視頻生成、3D等場景，已經湧現出較多創業公司。

百度現報122元，全日跌8%。

其他報道

百度類ChatGPT應用「文心一言」正式發布 李彥宏：市場有需求

匯控祈耀年：已向英國矽谷銀行注入20億英鎊資金

TVB股價插逾25% 大台小股東大聯盟轟盈警公告安排

【有片：投資王道】王弼：矽銀爆煲成吸納優質銀行股機會

和記港口：在埃及投資全新碼頭B100涉7億美元

瑞信最大股東：不認為瑞信需要更多資金 市場恐慌完全沒有根據

證監會：正密切關注(瑞信)形勢對香港市場影響

平保馬明哲：未來業務利潤可保持逾一成增速