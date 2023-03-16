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百度李彥宏﹕「文心一言」非中美對壘的工具  有650企業接入生態

百度（9888）今日公布最新人工智能（AI）「文心一言」的模型演示，百度創辦人李彥宏在發布會上表示，「文心一言」對標ChatGPT 高水準門檻，是百度在人工智能方面過去10多年研發和推演，並非中美之間對壘的工具。李彥宏直言，目前全球其他大型科網企業仍未推出類似的產品，選擇搶先推出是因應市場需求強勁，料商業價值幾何級釋放。他透露，目前已有650企業接入「文心一言」生態，未來透過用戶的反饋強化學習、提示、知識、分析能力等，持續改善技術。

「文心一言」演示在文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解、多模態生成的5個使用場景中的綜合能力。李彥宏表示，「文心一言」擁有新一代的語言、分析和理解能力，其所訓練數據包括萬億級網頁數據、10億的搜索數據和圖片數據、百億級的語音日均調用數據，以及5500億事實的知識圖譜等。

在文學創作方面，具有總結、提出建議和分析內容的能力。商業文案創作中能完成公司命名、標語、新聞稿的創作任務。數理推算則類以解答學生應用題，具解題思路。 中文理解方面較強，主要因百度過去注重中文搜索處理能力。多模態生成主要展示生成文本、圖片、音頻和視頻的能力。

李彥宏表示，「文心一言」的語言模型具有3大產業機遇。第一為新型雲計算公司，根本性地改變雲計算行業基礎構架。其次是行業模型精調公司，基於行業的洞察，生成通用大模型能力。第三類是大模型底座進行應用開發的公司，目前基於文本生成、圖像生成、音頻生成、視頻生成、3D等場景，已經湧現出較多創業公司。

百度現報122元，全日跌8%。

 

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