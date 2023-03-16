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長和李澤鉅：香港呢幾年辛苦咗 但永遠係中國與外國的「橋樑」

在長和（0001）及長實（1113）業績會上，長和系主席李澤鉅被問到香港前景看法時，他指「香港呢幾年辛苦咗」，但有信心在國家支持下，香港始終是國際金融中心，在貿易、航運等都有優勢」，而香港人永遠幫到國家作為與外國的「橋樑」，「『橋樑』是香港人最叻嘅角色，橋有時生意好啲，有時生意無咁好，但橋嘅角色唔會失去，對香港繁榮穩定有信心。」

至於今日飛揚投下「深水炸彈價」，折實平均呎價1.25萬元，李澤鉅笑言，「我哋不嬲貼市」，市民一直想樓價可以負擔（affordable），可以平啲，今次大部分單位均在400萬元樓下。

李澤鉅指出，今次「深水炸彈價」名稱非他想出，但長實「最鍾意貨如輪轉」，「既然買到平地，點解唔賣平啲？」加上長實有幾個行業業務，不止地產業務，可以「容易啲企係高位，或者話退後少少睇市場」。

談到長和青衣聯合船塢申建逾1.5萬伙一事，他直言「唔係香港一直話唔夠地、唔夠樓？」認為通過此計劃，可以畀到香港人一個好選擇。他指外界或許不明白，以往政府有一幅地皮，原先為青馬大橋的工地，涉及可建四千多伙，但該地皮在懸崖下、無路可行至，惟有經船廠通往，故今次是有獨特原因，需要將聯合船塢與北面政府土地一併改變用途。

股息方面，李澤鉅自言加到股息、交到功課不容易，需要睇盈利表現，加上地產行業有周期，但作為地產營運商，「會跟周期做事，避到負面嘢盡量避」。

 

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