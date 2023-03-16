至於今日飛揚投下「深水炸彈價」，折實平均呎價1.25萬元，李澤鉅笑言，「我哋不嬲貼市」，市民一直想樓價可以負擔（affordable），可以平啲，今次大部分單位均在400萬元樓下。

李澤鉅指出，今次「深水炸彈價」名稱非他想出，但長實「最鍾意貨如輪轉」，「既然買到平地，點解唔賣平啲？」加上長實有幾個行業業務，不止地產業務，可以「容易啲企係高位，或者話退後少少睇市場」。

談到長和青衣聯合船塢申建逾1.5萬伙一事，他直言「唔係香港一直話唔夠地、唔夠樓？」認為通過此計劃，可以畀到香港人一個好選擇。他指外界或許不明白，以往政府有一幅地皮，原先為青馬大橋的工地，涉及可建四千多伙，但該地皮在懸崖下、無路可行至，惟有經船廠通往，故今次是有獨特原因，需要將聯合船塢與北面政府土地一併改變用途。

股息方面，李澤鉅自言加到股息、交到功課不容易，需要睇盈利表現，加上地產行業有周期，但作為地產營運商，「會跟周期做事，避到負面嘢盡量避」。

其他報道

李澤鉅：「回報合理，自然就會買地」

惠理集團去年轉虧 蝕5.44億元 末期股息3.4仙

百度文心一言1小時3萬企業客戶預約

AXA 安盛：全面通關後 保費收入達雙位數增長

香港失業率連跌十個月 降至3.3% 創逾3年新低

長實全年多賺3.6% 略遜預期 末期息增3.4%至1.85元

全日沽空金額171億 比率降至15.4% 盈富沽空最多

長和去年按IFRS 16後基準多賺9.5%至366.8億元 勝預期 末期息2.086元

恒指收市跌335點 見近3個月低 成交增3% 北水流入減47%

中國鐵塔與珠海格力電器簽協議 提供基站空調產品解決方案

瑞信CDS跌13% 但仍高達2967基點 股價大升40%

達勢IPO 入場費5555.47元