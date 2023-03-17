港元現報7.8497元無升跌，曾貶值最多2點子，報7.8499元，亦曾升值最多5點子，報7.8492元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升9.99點子至1.5306%；1星期HIBOR跌4.26點子至1.96589%；2星期HIBOR跌4.8點子至2.15268%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.24點子至3.72702%；6個月期HIBOR跌3.66點子至4.11083%；12個月期HIBOR跌11.55點子至4.29411%。

美元指數現報104.176貶值0.242點或0.23%。

美元1個月期LIBOR報4.70857%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6994%，連續4日擴闊，利差是2023年2月24日後最低，當日差距為-1.7116%。

對上一次連續4日擴闊，是2023年2月10日，當日利差報-2.3353%。

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