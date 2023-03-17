瑞信、第一信託銀行獲金援，亞股隨隔晚美股上升，美債息短升長跌，利率期貨顯示聯儲局下周加息的機會目前升至82.4%，隱含加息幅度為0.206%，隔晚為76.8%及0.192%，15日曾降至只有47.2%，及0.118%。百度（9888）文心一言獲大行唱好，股價反彈，推動恒指、科指上升，其中，科指曾升最多4.71%，是3月1日後最大升幅，今曾高見3991.28點，是3月9日後最高。
恒指今早高開235點，高位升393點，低位升99點，半日高低波幅294點。
恒指半日升356點或1.85%，報19560點，大市成交金額677億元；國指升156點或2.41%，報6638點。恒生科技指數收報3977點，升4.35%。
藍籌股成交金額330.71億元，佔大市成交48.84%；科指成份股成交金額181.2億元，佔大市成交26.76%；國指成份股成交金額280.82億元，佔大市成交41.48%。
窩輪及牛熊證成交金額減少24.32%，至99.99億元，佔大市成交14.75%。牛熊證成交金額52.09億元，減少16.82%；窩輪成交金額47.9億元，減少31.07%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、藥明生物（2269）、李寧（2331）拖累大市。
藍籌69隻升，6隻下跌，1隻無升跌。百度 （9888）升15.67%，收報144.7元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌6.95%，收報59.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報144.7元，升15.67%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）收報20.4元，跌0.24%。
恒指10天線(19768.23點)跌穿250天線(19857.04點)，重上100天線(19397.37點)。科指重上10天線(3934.01點)，受制100天線(3996.61點)。
北水南下合計淨流入7.86億元，較上日減少61.85%，連續第8日流入，累計流入214.95億元，對上一次連續8日淨流入是1月4日。南水北上合計淨流入124.78億元人民幣，較上日增加1484.76%，連續第5日流入，累計流入200.76億元。
大行唱好百度（9888）文心一言表現。百度：截至今早10時文心一言已獲7.5萬企業用戶預約測試。收報144.7元，升15.67%。
電視廣播（0511）小股東提出改革方案 須全面取締山頭文化 倡罷免許濤、黎瑞剛等6董事。收報7.13元，升1.57%。
李寧（2331）多賺1.3%，遜預期，末期息增至0.4627元，第四季同店銷售、流水跌10%至20%。收報59.6元，跌6.95%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中華煤氣（0003）收報7.3元，升1.39%。香港小輪（0050）收報7.9元，升3%。龍湖（0960）收報22.25元，升4.95%。白雲山（0874）收報24.95元，跌0.4%。卡賓（2030）收報1.02元，無升跌。碧生源（0926）收報0.78元，升1.15%。中國光大控股（0165）收報5.66元，升2.54%。中國利郎（1234）收報4.01元，無升跌。潤泥（1313）收報4.45元，升2.06%。洛陽鉬業（3993）收報4.14元，升1.97%。華大酒店（0201）收報0.108元，無升跌。鳳凰衞視（2008）收報0.31元，跌1.59%。魏橋紡織（2698）收報1.3元，升2.36%。小鵬（9868）收報33.5元，升5.51%。
美麗華（0071）：全年基礎溢利按年增23.6%至5.23億。收報11.8元，升0.85%。
具殼（2423）去年虧損13.86億人民幣。收報50.5元，升10.38%。
周企及遠展（0035）參股澳洲博企擬集資8億澳元。收報1.92元，升1.05%。
閱文（0772）：反盜版空間仍很大，料下月開拍《慶餘年2》。收報35.4元，升5.51%。
匯控（0005）旗下匯豐英國CEO：英國SVB不存在黑洞，只有5小時做盡職審查。收報53.6元，跌0.56%。
順豐房託（2191）可供分派收入總額增1%，末期分派每基金單位0.1407元。收報3.09元，升2.66%。
國泰（0293）上月載客量升34倍至111萬人次，日均載客約4萬人。收報7.34元，升1.8%。
聯交所譴責雲遊控股（0484）兩名前董事，對問題貸款監控不足。收報0.95元，跌10.38%。
惠理集團（0806）去年轉虧，蝕5.44億元，末期股息3.4仙。收報2.45元，跌3.16%。
百度（9888）文心一言1小時3萬企業客戶預約。收報144.7元，升15.67%。
長實（1113）全年多賺2.08%，略遜預期，末期息增3.4%至1.85元。收報46.75元，跌4.2%。
長和（0001）去年按IFRS，16後基準多賺9.5%至366.8億元，勝預期，末期息2.086元。收報48.8元，升1.88%。
破頂股包括，嘉耀控股（1626）創上市新高，見3.66元，收報3.63元，跌0.55%；巨子生物（2367）創上市新高，見56元，收報54.8元，升4.78%；GUANZE MEDICAL（2427）創上市新高，見4.1元，收報3.68元，跌0.27%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見11.64元，收報11.59元，升4.89%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見11.28元，收報11.28元，升4.93%；華潤醫藥（3320）創52周高，見7.31元，收報7.21元，升0.14%；國藥控股（1099）創52周高，見24.2元，收報24元，升0.84%；華潤醫療（1515）創52周高，見8.07元，收報8.06元，升4.13%；中興通訊（0763）創52周高，見25.55元，收報25元，升6.61%。
破頂指數成份股包括，中石化（0386）創52周高，見4.88元，收報4.86元，升5.19%；中移動（0941）創52周高，見65.85元，收報65.7元，升1.94%；康師傅（0322）創52周高，見14.54元，收報14.34元，升2.87%。
10隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.27元，收報0.3元，跌1.64%；偉俊集團控股（1013）低見0.027元，收報0.035元，升9.38%；亞洲資源（0899）低見0.162元，收報0.164元，跌7.34%；景瑞控股（1862）低見0.27元，收報0.3元，跌1.64%；雙財莊（2321）低見0.34元，收報0.35元，跌1.41%；潤歌互動（2422）低見0.55元，收報0.59元，升5.36%；花房集團（3611）低見1.83元，收報1.83元，跌3.68%；童園國際（3830）低見0.049元，收報0.05元，跌9.09%；ＷＴ集團（8422）低見0.081元，收報0.092元，跌3.16%；叮噹健康（9886）低見3.86元，收報4元，跌5.66%。
18隻股份創52周低，其中十隻包括，裕承科金（0279）低見0.091元，收報0.096元，跌3.03%；大中華控股（0021）低見0.097元，收報0.105元，跌0.94%；中國農產品交易（0149）低見0.076元，收報0.078元，跌7.14%；復興亞洲（0274）低見0.081元，收報0.083元，跌10.75%；中發展控股（0475）低見0.4元，收報0.43元，無升跌；麗新發展（0488）低見1.25元，收報1.54元，無升跌；築友智造科技（0726）低見0.265元，收報0.29元，跌1.69%；中國鑄晨８１（0810）低見0.64元，收報0.65元，跌1.52%；玖源集團（0827）低見0.132元，收報0.142元，跌0.7%；鐵貨（1029）低見0.101元，收報0.102元，跌5.56%。
異動股
上升異動股，包括，璋利國際（1693）收報0.07元，升89.19%；中國基礎能源（8117）收報0.116元，升46.84%；遠大中國（2789）創52周高，見0.074元，收報0.048元，升37.14%；RAFFLESINTERIOR（1376）收報0.086元，升30.3%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.108元，升30.12%；中國綠地博大綠澤（1253）平上市低位0.095元，收報0.122元，升28.42%；中國金融投資管理（0605）收報0.84元，升23.53%；中國城市基礎設施（2349）收報0.075元，升22.95%；生活概念（8056）創52周高，見0.189元，收報0.184元，升22.67%；英皇文化產業（0491）收報0.119元，升19%。
下跌異動股，包括，駿溢環球金融（8350）收報0.112元，跌22.76%；星亞控股（8293）平上市低位0.022元，收報0.026元，跌21.21%；圓美光電（8311）收報0.113元，跌20.98%；盛諾集團（1418）收報0.102元，跌19.05%；國華（0370）收報0.265元，跌17.19%；順泰控股（1335）收報0.1元，跌15.97%；南粵控股（1058）收報0.59元，跌14.49%；雅仕維（1993）收報1.34元，跌14.1%；新城市建設發展（0456）收報0.93元，跌13.89%；霸王集團（1338）收報0.047元，跌12.96%；閩港控股（0181）平上市低位0.109元，收報0.109元，跌12.8%。
獲委任為特首顧問團成員 長和李澤鉅：致力就港策略性發展提出意見
TVB小股東提出改革方案 須全面取締山頭文化 倡罷免許濤、黎瑞剛等6董事
花旗：百度股價下挫是過度反應 文心一言有能力回答大多數複雜問題
百度：截至今早10時文心一言已獲7.5萬企業用戶預約測試 股價反彈逾12%
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