龍湖（0960）公布去年全年業績，股東應佔溢利為幣243.6億元人民幣(下同)，按年增加2.13%，每股盈利4.08元，末期股息每股0.80元，計入中期股息每股0.33元，全年合計派發股息每股1.13元。
剔除公平值變動等影響後，股東應佔核心溢利按年比增長0.5%至225.4億元，差過預期，每股核心基本盈利為3.779元。年內，集團營業額按年增長12.2%至2,505.7億元，略遜預期，合同銷售額為2,015.9億元，對應銷售總建築面積為1,304.7萬平方米。淨負債率（負債淨額除以權益總額）為58.1%，在手現金為26.2億元。
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