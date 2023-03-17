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呂宇健：兩項提案獲匯控確認可在股東會表決 擬再提案罷免董事會

由「分拆匯控關注組」召集人呂宇健領銜的匯控（0005）股東，上月向匯控提案兩項議案要求在股東會表決。呂宇健在facebook專頁發文，表示獲匯控確認兩項動議可正式成為股東會議案進行表決。

匯控早前要求，議案需以特別決議案方式提出，即須得75%股權同意才能通過，較呂宇健提出的普通決議案，須50%同意通過的門檻高。呂宇健回覆本報表示，為免議案在程序上被拖死，因此應了匯控要求，以特別決議案方式提出兩項議案。他指其目的是希望能將決定權交回股東，透過集體投票做選擇，亦希望最終匯控可以按表決結果作出相應執行，現呼籲所有股東於5月股東會投票支持。

呂宇健兩項議案為：1）要求匯豐制定、實施和每季度報告旨在通過包括但不限於分拆、戰略重組、結構重整其亞洲業務等方式以提高匯豐的價值之計劃和策略；2）要求匯豐制定並實施長期和穩定的股息政策，並在匯豐有足夠可分配利潤的前提下，向股東派發2019冠狀病毒疫情前同等水平的股息，即（按季度支付）不低於每年每股0.51美元的股息。

另外，呂宇健不滿匯控收購母行被接管的矽谷銀行英國子公司，積極考慮提出罷免匯控董事局的新議案，並且重選集團董事局成員。對於是否已正式向匯控提出，呂宇健回覆表示正和團隊研究，至於上次提案的100名股東亦同意罷免議案，他表示因仍在研究，未向這些股東了解。

呂宇健表示，匯控收購英國矽谷銀行，只用5個小時進行盡職審查，需注資近20億鎊，以及承擔該行未來的利息費用和可能發生的壞賬風險。他稱這是繼2020年英倫銀行取消匯控派息後，再次顯示英國當局可以輕易地操縱滙控決策。他質疑，匯控董事局沒有做好守護匯控的工作。

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