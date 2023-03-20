滙豐 PayMe主管Dharini Kannan Hemant表示，PayMe致力推動本地青少年的財務健康及普及金融發展，PayMe可讓他們以更數碼化及貼近生活的方式培養理財習慣，支持他們打好未來財務健康的基礎。

即日起至5月15日，年滿12至18歲或35歲或以上的 PayMe新用戶可分別獲賞50元Circle K折扣優惠券及50元759阿信屋折扣優惠券。折扣優惠券將自動存入PayMe錢包內，並於上述指定商店以PayMe消費滿港幣50元或以上時自動使用。

其他報道

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日 見近一個月低

保監局：本地獲授權保險公司 風險敞口不大 影響微乎其微

恒大據報與AHG達成初步重組支持協議 31日公布協議

百度：12家企業完成首批簽約 9萬企業申請文心一言API服務 股價曾升4%

花旗：瑞銀收購瑞信帶來很高的執行風險

恒大清盤呈請聆訊延期至7月31日

瑞信：已承諾的獎金和加薪將繼續向員工支付

歌禮製藥去年多蝕6成 不派息 今年新冠口服藥收入已達5500萬人幣

內地3月LPR維持不變

恒指低開165點 跌穿100天線 渣打跌1.5% 匯控跌2% 友邦跌1.6%

安聯El-Erian：瑞銀收購瑞信是最合理方案

金管局、證監會：歡迎瑞銀瑞信交易 客戶可以繼續使用其服務 沒有對香港市場構成重大風險

港股ADR跌332點 夜期低水271點 美債息全線抽升 美期向上 舜宇等業績

摩根資產管理：瑞信交易應該會止住股市跌勢

聯儲局等六央行 增強常設美元互換安排的流動性供應

瑞銀30億瑞郎收購瑞信 較上日低59% 瑞士提供流動性援助及損失擔保 160億瑞信債被減記

北水增持南方恆生科技 減持阿里影業