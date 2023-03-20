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PayMe調低用戶年齡下限至12歲 12至18歲新用戶可獲50元Circle K優惠券

滙豐旗下電子錢包PayMe宣布調低用戶年齡下限至12歲，並指家長可以善用PayMe 的各種功能，隨時隨地向子女轉賬零用錢，消費及轉賬紀錄亦一目了然，從而了解子女使費。

滙豐 PayMe主管Dharini Kannan Hemant表示，PayMe致力推動本地青少年的財務健康及普及金融發展，PayMe可讓他們以更數碼化及貼近生活的方式培養理財習慣，支持他們打好未來財務健康的基礎。

即日起至5月15日，年滿12至18歲或35歲或以上的 PayMe新用戶可分別獲賞50元Circle K折扣優惠券及50元759阿信屋折扣優惠券。折扣優惠券將自動存入PayMe錢包內，並於上述指定商店以PayMe消費滿港幣50元或以上時自動使用。 

 

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