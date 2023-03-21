文章日期：2023年3月21日 15:07
滬深三大指數全日高收，滬指午後升幅擴大，高位見3256點，收報3255點，升20點或0.64%，成交額3880億元人民幣（下同）。
深證成指高開高走，以全日高位收市，收報11427點，升180點或1.6%，成交額5050億元，兩市合共成交額8930億元。
創板指收報2337點，升45點或1.98%。
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