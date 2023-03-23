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港元拆息個別發展 1個月HIBOR跌1.53點子 隔夜跌44.88點子

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌1.53點子至3.35357%，是3月20日後最低，當日報2.98988%。對上一次連跌2日是3月15日，當日拆息報3.17696%。

港元現報7.8484元貶值9點子，曾貶值最多14點子，報7.8489元，亦曾升值最多9點子，報7.8466元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌44.88點子至1.94905%；1星期HIBOR跌12.34點子至2.86542%；2星期HIBOR跌6.54點子至3.10667%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.46點子至3.74625%；6個月期HIBOR升0.72點子至4.09441%；12個月期HIBOR升0.37點子至4.25458%。

美元指數現報102.151貶值0.195點或0.19%。

美元1個月期LIBOR報4.77929%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4257%，連續2日擴闊，利差是2023年3月20日後最低，當日差距為-1.7624%。

對上一次連續2日擴闊，是2023年3月15日，當日利差報-1.5316%。

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