美國財長耶倫有關政府沒有考慮給銀行存款上一攬子保險的講話引發美國銀行股隔晚再度下挫，拖累美股表現，但跌勢未有延續至亞股時段，亞股、美期均向上。美匯指數向下，美債息亦下跌。港股反覆向上，東方海外（0316）升17.93%，電視廣播（0511）、邵氏兄弟控股（0953）、英皇文化產業（0491）再炒起。
恒指今早高開28點，高位升191點，低位跌67點高低波幅259點
恒指半日升152點或0.78%，報19743點，大市成交金額630億元；國指升61點或0.92%，報6701點。恒生科技指數收報4074點，升1.62%。
藍籌股成交金額274.9億元，佔大市成交43.63%；科指成份股成交金額192.37億元，佔大市成交30.53%；國指成份股成交金額235.96億元，佔大市成交37.45%。
窩輪及牛熊證成交金額減少17.91%，至87.4億元，佔大市成交13.86%。牛熊證成交金額40.81億元，減少17.3%；窩輪成交金額46.59億元，減少18.43%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、建行（0939）、石藥（1093）拖累大市。
藍籌43隻升，29隻下跌，4隻無升跌。東方海外（0316）升17.93%，收報153.9元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌8.14%，收報7.67元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）創52周高，見34.15元，收報34.05元，升11.64%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報12.74元，跌8.87%。
恒指20天線(19829.59點)跌穿250天線(19849.11點)，續高於100天線(19554.15點)。科指升穿100天線(4038.38點)。
北水南下合計淨流出2.35億元，終止連續11日流入南水北上合計淨流入14.49億元人民幣，較上日增加202.66%，連續第9日流入，累計流入226.06億元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）收報17.08元，升1.07%。中移動（0941）收報63.75元，升0.47%。中升（0881）收報35.4元，升0.28%。中海油田服務（2883）收報8.19元，跌1.44%。中海物業（2669）收報8.9元，跌2.41%。周生生（0116）收報11.6元，跌1.02%。中信銀行（0998）收報3.77元，升0.27%。載通（0062）收報10.5元，無升跌。
嘉創房地產（2421）上市開報1.76元，半日報1.56元。
電視廣播（0511）與優酷訂兩年合作框架協議供港劇，料可帶來約7億人幣收益。收報9.94元，升35.24%。
藥明生物（2269）去年多賺逾三成，繼續不派息。收報50.2元，升0.6%。
騰訊（0700）：遊戲行業將穩步復蘇，冀降本增效成長期習慣。收報366.6元，升5.59%。
中電信（0728）去年淨利潤錄276億人幣，按年升6%，稍遜預期。中電信2月5G上客淨增519萬戶，至2.78億戶。中電信全年派息率65%，港股股息率達4.83厘。中電信柯瑞文：今年天翼雲目標收入千億人幣，資本開支990億元。收報4.18元，跌0.71%。
恒安（1044）：不會將成本升幅轉介消費者，料下半年木漿價格回落。收報35.55元，升0.57%。
王國龍：領展（0823）擬建創新私募基金，與家辦、保險公司及主權基金等探討合作。收報49.5元，跌1%。
匯控（0005）獲准發行或有可轉換證券數目可超過一般授權規定。收報53.5元，無升跌。
東方海外（0316）全年多賺39%，息2.61美元，特別息1.95美元。收報153.9元，升17.93%。
京東健康（6618）去年扭虧為盈，賺3.8億人幣。收報61.6元，升1.9%。
穆迪料澳博（0880）今年恢復EBITDA約10億元。收報3.79元，跌1.81%。
知乎（2390）去年度虧損擴大至15.81億人幣。收報19.88元，升3.33%。
「KEN SIR」呂宇健增持毛記（1716）至6%，涉資38萬元。收報0.75元，跌3.85%。
騰訊（0700）去年經調整純利跌7%，增派末期息至2.4港元。騰訊劉熾平將輪值退任董事，續任總裁投資委員會主席。收報366.6元，升5.59%。
破頂股包括，嘉耀控股（1626）創上市新高，見4.22元，收報4.19元，升2.7%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5.31元，收報4.7元，跌9.09%；中國智能交通（1900）創52周高，見0.195元，收報0.166元，升0.61%；百勝中國（9987）創52周高，見501元，收報491.8元，升1.4%；中興通訊（0763）創52周高，見26.8元，收報26.15元，升0.77%；招金礦業（1818）創52周高，見11.64元，收報11.54元，升7.25%；利基控股（0240）創52周高，見1.07元，收報1.02元，跌1.92%；鼎立資本（0356）創52周高，見0.134元，收報0.126元，無升跌。
破頂指數成份股包括，金山軟件（3888）創52周高，見34.15元，收報34.05元，升11.64%；華虹半導體（1347）創52周高，見36.2元，收報35.05元，升0.72%。
16隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.229元，收報0.23元，跌4.56%；民生教育（1569）低見0.36元，收報0.365元，跌2.67%；寶新金融（1282）低見0.155元，收報0.163元，跌8.94%；滉達富控股（1348）低見0.071元，收報0.075元，跌2.6%；景瑞控股（1862）低見0.229元，收報0.23元，跌4.56%；泰和小貸（1915）低見0.45元，收報0.465元，跌3.13%；５１信用卡（2051）低見0.126元，收報0.128元，跌1.54%；德利機械（2102）低見0.185元，收報0.185元，跌13.95%；鴻承環保科技（2265）低見0.5元，收報0.51元，無升跌；數科集團（2350）低見0.275元，收報0.29元，跌15.94%。
10隻股份創52周低，其中十隻包括，順誠（0531）低見0.26元，收報0.26元，跌7.14%；太平洋網絡（0543）低見0.65元，收報0.66元，跌14.29%；中國高速傳動（0658）低見3.04元，收報3.05元，跌0.65%；星凱控股（1166）低見0.044元，收報0.044元，跌8.33%；中渝置地（1224）低見1.7元，收報1.7元，跌1.73%；兆邦基地產（1660）低見0.285元，收報0.305元，升5.17%；陽光油砂（2012）低見1.18元，收報1.19元，跌0.83%；電訊數碼控股（6033）低見1.66元，收報1.71元，跌6.56%。
異動股
上升異動股，包括，上海証大（0755）收報0.023元，升35.29%；電視廣播（0511）收報9.94元，升35.24%；邵氏兄弟控股（0953）收報0.31元，升34.2%；興利（香港）控股（0396）收報0.113元，升26.97%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.169元，升20.71%；英皇文化產業（0491）收報0.137元，升20.18%；信越控股（6038）創52周高，見0.218元，收報0.173元，升18.49%；東方海外（0316）收報153.9元，升17.93%。
下跌異動股，包括，威訊控股（1087）平上市低位0.44元，收報0.44元，跌18.52%；保發集團（3326）創上市新低，見0.16元，收報0.167元，跌16.08%；數科集團（2350）創上市新低，見0.275元，收報0.29元，跌15.94%；安域亞洲（0645）收報0.25元，跌15.25%；永順控股香港（6812）創上市新低，見0.182元，收報0.189元，跌15.25%；世紀金花（0162）收報0.085元，跌15%；太平洋網絡（0543）見52周低0.65元，收報0.66元，跌14.29%；德利機械（2102）創上市新低，見0.185元，收報0.185元，跌13.95%；ECI TECH（8013）收報0.038元，跌13.64%；倢冠控股（8606）收報0.15元，跌13.29%；水發興業能源（0750）收報0.73元，跌13.1%。
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