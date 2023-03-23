期內，收入為1798.57億元，按年升2.7%。當中，新車銷售的收入1454.19億元，升2.1%；售後及精品業務的收入246.08億元，按年升0.4%。二手車銷售收入98.28億元，按年升20.8%。

期內毛利160.31億元，降13.2%，毛利率由10.5%降至8.9%。

平均存貨周轉天數由21.6升至27。

期內售出520,396輛新車，其中豪華品牌車銷量達307,434輛，按年增長2.7%，佔集團新車總銷量59.1%。新能源汽車銷量按年增長69.4%，售出二手車140,121輛，其中零售部分佔25.3%或35,450輛。

公司稱，將繼續擴展其在豪華及中高檔乘用車市場業務的廣度及深度，把握與集團業務及增長目標一致的市場商機。日後透過新建店及進行適當的併購來擴大網絡覆蓋範圍及規模。集團計劃透過自經營活動產生的現金流量及多種資源（包括內部資金及金融機構借貸）為其未來資本開支提供資金。集團現時擁有銀行授予的充足信貸融資。

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