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恒指半日升378點 50天線前遇阻 阿里升13% 北水流入較昨全日多8% 洲際船務潛水13%

阿里巴巴（9988）重組，股價今早曾大升16%，連帶阿里健康（0241）亦升9%，一眾科技股跟升之下，恒指早段曾大升653點或3.3%，跑贏亞股。恒指今早升穿250天線並重上20000關，但50天線前遇阻。美債息續升，美期向上。市場觀望明日核心PCE平減指數，以評估聯儲局息口走勢。

恒指今早高開563點，高位升653點，高見20437.69點，是3月7日21005.66點後最高。半日低位升338點，高低波幅315點。上升股份比例為23.18%，下跌為29.91%，無升跌為46.9%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。

恒指半日升378點或1.91%，報20162點，大市成交金額828億元；國指升142點或2.11%，報6872點。恒生科技指數收報4256點，升2.72%。

藍籌股成交金額435.2億元，佔大市成交52.56%；科指成份股成交金額344.08億元，佔大市成交41.55%；國指成份股成交金額405.12億元，佔大市成交48.92%。

窩輪及牛熊證成交金額減少18.06%，至98.41億元，佔大市成交11.88%。牛熊證成交金額44.25億元，減少28.29%；窩輪成交金額54.16億元，減少7.24%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中移動（0941）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌33隻升，41隻下跌，2隻無升跌。阿里巴巴（9988）升13.18%，收報95.35元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌2.76%，收報2.11元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報95.35元，升13.18%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報24.4元，跌3.56%。

恒指升穿20天線(19798.45點)、250天線(19821.35點)，受制於50天線(20669.87點)。科指升穿50天線(4250.55點)。

北水南下合計淨流入31.41億元，較上日增加8.59%，連續第16日流入，累計流入500.13億元，對上一次連續16日淨流入是2022年10月27日。南水北上合計淨流入28.47億元人民幣，較上日增加703.27%，連續第2日流入，累計流入32.02億元。

比亞迪（1211）王傳福：首季銷售可保持八成以上增速 股神減持影響微；暫時無計劃進入美國乘用車市場。收報218.2元，升3.22%。

致豐工業電子（1710）轉賺4540萬元 息1.2仙 股價見3個月最大升幅。收報0.205元，升6.77%。

騰訊（0700）旗下微信推「問一問」搜索功能。收報386元，升2.06%。

大摩：阿里（9988）重組有助釋放價值 Bernstein：市場無視分拆次要資產。收報95.35元，升13.18%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，建行（0939）收報5.09元，升0.79%。中國人壽（2628）收報13.04元，跌0.61%。潤地（1109）收報35.05元，跌0.71%。中石油（0857）收報4.34元，升0.93%。蒙牛（2319）收報33.75元，跌0.44%。中海油（0883）收報11.72元，升2.27%。碧桂園服務（6098）收報12.34元，跌2.06%。中遠海運港口（1199）收報5.63元，升1.44%。復星國際（0656）收報5.96元，跌0.5%。香港科技探索（1137）收報4.62元，升1.09%。快手（1024）收報56.35元，升1.71%。

洲際船務（2409）上市，定價3.27元。收報2.82元，跌13.76%。

電視廣播（0511）2022年虧損8.07億元，免費電視廣告收入達11.78億。收報10元，升5.49%。

南航（1055）去年蝕327億人幣，超過實收股本1/3。收報5.42元，跌0.91%。

味千（0538）轉盈為虧，去年蝕1.44億人幣，餐廳總數降近兩成。收報0.89元，升2.3%。

融創（1918）境外重組方案獲逾三成支持，涉將90.48億美元債務展期及換股。停牌。

比亞迪（1211）去年賺166億人幣年增4.5倍，派息大增6.7倍。收報218.2元，升3.22%。

海通國際（0665）投資失利蝕65億，十供三集資最多13億元。收報0.65元，無升跌。

雅生活（3319）少賺兩成，不派末期息兼取消25%派息比率政策。收報6.52元，跌13.3%。

農夫山泉（9633）去年賺85億人幣，按年升19%。收報46.5元，升1.42%。

華潤萬象（1209）︰禹洲中南項目去年貢獻收入14億元。收報40.7元，升4.36%。

馬雲回國後即有變動，阿里（9988）確認業務重組，設六大業務，各有董事會及首席執行官。收報95.35元，升13.18%。

嶺南股份：騰訊（0700）ChatGPT產品即將推出。收報386元，升2.06%。

中遠海運國際（0517）：今年集裝箱業務將視乎經濟復蘇表現。收報2.53元，無升跌。

商湯（0020）全年虧損收窄至60億，經調整LBITDA則擴大3.7倍，不派息。收報2.61元，跌2.61%。

嘉里物流（0636）多賺8%，末期息38仙。收報12.26元，跌5.98%。

破頂股表現

破頂股包括，嘉耀控股（1626）創上市新高，見4.77元，收報4.76元，升6.25%；GUANZE MEDICAL（2427）創上市新高，見4.18元，收報4.06元，跌0.98%；康灃生物（6922）創上市新高，見19.04元，收報19.04元，升0.21%；達勢（1405）創上市新高，見49.9元，創上市新低，見45.1元，收報48.75元，升6.09%；新秀麗（1910）創52周高，見24.35元，收報24.15元，升2.33%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.7元，收報5.56元，跌1.77%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；天安（0028）創52周高，見4.59元，收報4.59元，升2.23%。

破頂指數成份股包括，金山軟件（3888）創52周高，見41元，收報40.8元，升5.15%；閱文（0772）創52周高，見45.75元，收報43.45元，升2%；潤啤（0291）創52周高，見64.95元，收報62.5元，跌0.95%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，三葉草生物（2197）低見1.59元，收報1.66元，跌9.29%；中原建業（9982）低見0.465元，收報0.475元，跌4.04%；中國智能健康（0348）低見0.131元，收報0.139元，跌12.03%；僑雄國際（0381）低見0.038元，收報0.04元，跌2.44%；高山企業（0616）低見0.038元，收報0.04元，跌2.44%；中國環保能源（0986）低見0.035元，收報0.035元，跌10.26%；大灣區聚變力量（1189）低見0.064元，收報0.065元，跌12.16%；中國天保集團（1427）低見0.171元，收報0.18元，跌5.26%；德利機械（2102）低見0.165元，收報0.165元，跌7.3%；力高健康生活（2370）低見1.5元，收報1.68元，跌1.18%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，創勝集團醫藥（6628）低見7.24元，收報7.46元，無升跌；看通集團（1059）低見0.245元，收報0.255元，跌8.93%；新火科技控股（1611）低見2元，收報2.05元，升0.99%；誼礫控股（0076）低見0.25元，收報0.265元，跌10.17%；中國興業控股（0132）低見0.21元，收報0.211元，跌12.08%；HYPEBEAST（0150）低見0.31元，收報0.31元，跌1.59%；正商實業（0185）低見0.9元，收報0.91元，跌1.09%；福田實業（0420）低見0.72元，收報0.72元，跌4%；先豐服務集團（0500）低見0.25元，收報0.275元，跌6.78%；普達特科技（0650）低見0.89元，收報0.89元，跌2.2%。

異動股

上升異動股，包括，LET GROUP（1383）收報0.235元，升32.02%；連成科技集團（8635）創52周高，見0.36元，收報0.34元，升30.77%；超媒體控股（0072）收報1元，升25%；建業建榮（1556）創52周高，見0.245元，收報0.225元，升22.95%；新宇環保（0436）收報0.116元，升22.11%；CHINANEWENERGY（1156）收報0.166元，升20.29%；達芙妮國際（0210）收報0.14元，升19.66%；RAFFLESINTERIOR（1376）收報0.092元，升17.95%；寶聯控股（8201）收報0.083元，升16.9%；NEXION TECH（8420）收報0.105元，升16.67%；實德環球（0487）收報0.125元，升15.74%。

下跌異動股，包括，中國農業生態（8166）創上市新低，見0.03元，收報0.035元，跌30%；鴻偉亞洲（8191）創上市新低，見0.18元，收報0.18元，跌25%；環球數碼創意（8271）收報0.083元，跌21.7%；富一國際控股（1470）收報0.089元，跌19.82%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.117元，跌19.31%；大山教育（9986）收報2.75元，跌18.4%；匯森家居（2127）收報0.27元，跌16.92%；時富金融服務集團（0510）收報0.36元，跌16.28%；中國三迪（0910）收報0.101元，跌15.83%；金輪天地控股（1232）收報0.086元，跌15.69%；瀛晟科學（0209）平上市低位0.126元，收報0.126元，跌15.44%。

 

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