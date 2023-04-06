港元現報7.8498元貶值1點子，曾貶值最多2點子，報7.8499元，亦曾升值最多4點子，報7.8493元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.21點子至1.18762%；1星期HIBOR跌12.84點子至1.98339%；2星期HIBOR跌8.17點子至2.36381%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.71點子至3.59857%；6個月期HIBOR跌0.14點子至4.0081%；12個月期HIBOR升2.35點子至4.25321%。

美元指數現報102.039升值0.187點或0.18%。

美元1個月期LIBOR報4.87114%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.9707%，終止單日收窄，利差是2023年2月20日後最低，當日差距為-1.9836%。

對上一次終止單日收窄，是2023年3月22日，當日利差報-1.4281%。

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