moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

何猷龍：冀新濠國際止蝕

新濠國際（0200）主席兼行政總裁何猷龍接受澳門媒體訪問時表示，隨著全面開放及來澳簽注政策放寬，目前人流增加很多，他希望五一黃金周假期人流會增多。他更期望新濠國際今年有望「止蝕」。他續透露，旗下新濠博亞的新濠天地及新濠影匯娛樂場共開設3個海外客投注專區，希望未來客量逐步增長。