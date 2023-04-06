新濠國際（0200）主席兼行政總裁何猷龍接受澳門媒體訪問時表示，隨著全面開放及來澳簽注政策放寬，目前人流增加很多，他希望五一黃金周假期人流會增多。他更期望新濠國際今年有望「止蝕」。他續透露，旗下新濠博亞的新濠天地及新濠影匯娛樂場共開設3個海外客投注專區，希望未來客量逐步增長。
他又稱，新濠影匯二期投資達12億美元，逾9成為非博彩元素，未來繼續配合澳門發展，希望增添更多新的非博彩元素，吸引更多國際旅客來澳。另新濠影匯室內水上樂園及新酒店大樓映星匯開幕，當中室內水上樂園設有16個水上遊樂設施點及7條滑水梯。他亦預期，明年可望重開新濠天地的水舞間。
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