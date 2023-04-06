他又稱，新濠影匯二期投資達12億美元，逾9成為非博彩元素，未來繼續配合澳門發展，希望增添更多新的非博彩元素，吸引更多國際旅客來澳。另新濠影匯室內水上樂園及新酒店大樓映星匯開幕，當中室內水上樂園設有16個水上遊樂設施點及7條滑水梯。他亦預期，明年可望重開新濠天地的水舞間。

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