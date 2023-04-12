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有投票權聯儲局官員支持暫停加息

隔晚聯儲局官員對是否進一步加息發表不同言論，Williams稱應再次加息，而有投權的Goolsbee則稱應暫停加息。利率期貨顯示，5月加息機會由上日的71.4%，微升至目前的72.5%。

紐約聯儲行長John Williams周二表示，聯儲局官員還需做更多工作來降低物價。同時，他稱儘管銀行業動盪帶來了新的不確定性，但聯儲局將繼續推進加息。認為3月時聯儲局展望今年再加息一次，然後維持利率不變，是一個「合理的起點」，通脹正在下降，但仍遠高於聯儲局2%的目標，「我們需要做我們應該做的事情，以確保壓低通脹」。

他指出，「我們看到通脹放緩的跡象，但通脹率依然非常高」，「一些不包括住房市場的核心服務通脹指標至今沒有動搖。所以我們還是需要繼續努力以將通脹降至2%」。

今年在貨幣政策上有投票權的芝加哥聯儲行長Austan Goolsbee表示，銀行業動盪可能導致貸款環境收緊，在評估經濟影響時應保持「謹慎和耐心」。他也是首位暗示目前可能需要暫緩進一步加息的聯儲會官員。

Goolsbee稱，「鑒於這些金融不利因素的走向充滿了不確定性，我認為我們需要保持謹慎」，「我們應收集進一步的數據，謹慎對待過度加息問題，直到看清楚在降通脹路途上存在多少阻力」。

 

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