此前有傳iPhone 15 Pro系列將取消手機實體按鍵，包括電源鍵及音量鍵，都會以固態按鍵來取代。

郭明錤指，投資者期待全新固態按鍵設計能幫助供應商營收與利潤，故此變化特別不利供應商Cirrus Logic與瑞聲科技（2018）。瑞聲是Taptic Engine供應商。

郭明錤指提到，立訊精密也是固態按鍵的Taptic Engine供應商，但因營運規模顯著高於瑞聲科技，故可忽略此改變對營收與利潤的影響。

報告指出，現時iPhone 15 Pro在EVT開發階段，故還來得及改變設計。此外，取消固態按鍵並恢復實體按鍵，反而會簡化開發測試流程。初步而言，取消固態按鍵對Pro機型的量產時程與出貨量影響應有限。

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