moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

郭明錤：iPhone 15 Pro系列或取消固態按鍵設計

天風國際的分析師郭明錤發表報告指，因量產前無法克服技術問題，故兩款高階iPhone 15 Pro系列 (Pro & Pro Max) 將取消市場高度關注的固態按鍵設計，改回原本的實體按鍵設計。

此前有傳iPhone 15 Pro系列將取消手機實體按鍵，包括電源鍵及音量鍵，都會以固態按鍵來取代。

郭明錤指，投資者期待全新固態按鍵設計能幫助供應商營收與利潤，故此變化特別不利供應商Cirrus Logic與瑞聲科技（2018）。瑞聲是Taptic Engine供應商。

郭明錤指提到，立訊精密也是固態按鍵的Taptic Engine供應商，但因營運規模顯著高於瑞聲科技，故可忽略此改變對營收與利潤的影響。

報告指出，現時iPhone 15 Pro在EVT開發階段，故還來得及改變設計。此外，取消固態按鍵並恢復實體按鍵，反而會簡化開發測試流程。初步而言，取消固態按鍵對Pro機型的量產時程與出貨量影響應有限。

 

其他報道

PIMCO前首席經濟師料美聯儲下月停加息

有投票權聯儲局官員支持暫停加息

美國三家銀行倒閉後 海外流入美債市場的資金量明顯下降

騰訊曾跌近半成 大股東Prosus本周將9600萬股騰訊股票移入CCASS

據報日本將批准大阪開賭場 計劃於2029年末開業

安永取消分拆審計諮詢業務

恒指低開3點 科指跌0.19% 翰森製藥跌2.1% 阿里巴巴跌1.6%

叙福樓任命楊東為附屬公司首席財務官 楊東曾任職翠華、煌府婚宴專門店

港股ADR跌84點 夜期高水45點 美期亞股升

IMF下調全球增長預測 警告銀行業崩盤或會拖累全球

觀望CPl數據 美債息上升 道指升98點連升4日 納指連跌兩日

北水增持商湯 減持南方恆生科技