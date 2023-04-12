金管局助理總裁（貨幣管理）陳家齊出席Web3 Festival時表示，自政府去年底宣布發展虛擬資產後，目前不到半年已經有不少進展。她指出，在Web 3.0發展當中，一些公司的經營較為掙扎，亦有些可能會消失，惟要確保並不會因此帶來不可預知的影響，推出的監管措施是以促進可持續性的發展。
陳家齊又指出，穩定幣在Web 3.0的扮演重要的角色，包括在數字化經濟中，作任何數字資虛支付的交易支付方式；對於實體經濟，亦為傳統經濟金融可選的方案；在智能合約方面，穩定幣則為可編程的代幣，應付複雜的交易。因此，當局將會就此設定監管框架，亦期待與各國政府合作。
證監會中介機構部臨時主管蔡鍾輝出席同一場合時指出，虛擬資產發展仍面對不少挑戰，包括金融穩定性的的擔憂，如以虛擬資產作為抵押，以及有互聯網上有限的透明性，由於很多公司在數據上的連接很多是沒有被監管的，而生態系統上亦有可能出現價格操縱、交易欺詐等問題。在監管上仍要討論，目前證監會對一些相應的自動交易亦有嚴謹的監管，包括要求領取第7類牌照等。
早前證監會已就虛擬資產發牌制發出諮詢文件，對此可能開放虛擬資產予散戶投資者，惟蔡鐘輝強調投資者需了解當中的風險，並可能就此設定投資限額及特定資產類別。
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