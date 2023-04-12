耀才指，香港經濟於過去幾年飽受新冠疫情拖磨，股市下調及樓市急速調整，百業蕭條，經濟陷入近三十年來罕見的困境。儘管去年11月起，香港已踏上復常之路，中港兩地更重新通關，中港兩地經濟得以正式接軌，但由於香港經濟只可用久病初癒來形容，能受惠多少，還有待觀察。

耀才指，雪上加霜的是美國於過去一年不斷大幅加息，表面看似可以控制急促上升的通脹問題，卻帶來很多不確定的後遺症，更繼2008年雷曼事件之後，再次出現銀行倒閉潮，全球經濟前景令人憂慮。在惡劣的經濟環境下，港股豈能獨善其身，因而亦受到牽連，成交明顯萎縮。

根據聯交所的統計資料，聯交所於該年度之日均交易額為約1,203億港元，較上一年同期之日均交易額約1,475億港元，下跌約18%。然而集團在逆市中仍然迎難而上，無懼市場上的種種變化，繼續積極進行多方面的推廣去吸納客戶，及把握市場上每個機遇，並有效地控制成本，從而帶動盈利上升。

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