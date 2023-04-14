相對低調的Arnault本月稍早加入馬斯克和亞馬遜的貝索斯行列，成為身家超過2000億美元的富豪。Arnault的家族擁有LVMH的48%股本。他是美國境外首位躋身這一行列的人士。而馬斯克財富自從站上3,400億美元的巔峰後逐步下降。

亞洲首富目前為印度的Mukesh Ambani，全球排名12，而農夫山泉的鍾睒睒則排20，馬雲排39，李嘉誠排45。

早前，《福布斯》2023年全球富豪榜出爐，Bernard Arnault及其家族首次晉身全球首富。

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