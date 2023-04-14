王成進一步指出，現時內地核電發電及佔裝機容量分別只有5%及逾3%，比例甚少，今後核利用還有提升的空間。核的應用範圍，亦早已超越發電領域，而是滲透到治療及診斷用途，因此他預期天然鈾的需求會持續上升。

執行董事兼行政總裁張義指出，集團的鈾貿易業務的銷售，有五分一與母公司有關，這為去年才開始新增的業務，但是仍然和已建立10多年生意往來的海外客戶，保持聯繫。隨著貿易業務擴大，他謂集團母公司旗下中核財資給予5000萬美元授信支持，並且會持續下去。在礦業勘探及開採方面，他指出，集團位於蒙古的勘探項目，正與當地政府成立的委員會跟進發展，至於尼日爾的採礦項目，正跟股東方探討下一步動作。除此之外，他們尚在物色在產的項目。

該集團在2022年度盈利上升，公司秘書李守仁表示，集團會視乎現金流及市場情況，再決定會否在將來向股東派息。

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