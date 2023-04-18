港股ADR未有隨美股上升，今早恒指亦低開139點，內地公布好壞參半的經濟數據，恒指曾窄至跌40點，其後跌幅擴大至192點，半日高低波幅152點。通訊服務、金融、非必需消費品股推低大市全市上升股份比例為18.66%，下跌為31.35%，無升跌為49.98%。

恒指半日跌155點或0.75%，報20626點，大市成交金額660億元；國指跌49點或0.71%，報7006點。恒生科技指數收報4199點，跌1.28%。

藍籌股成交金額362.94億元，佔大市成交54.99%；科指成份股成交金額115.6億元，佔大市成交17.51%；國指成份股成交金額348.57億元，佔大市成交52.81%。

窩輪及牛熊證成交金額增加26.39%，至120.64億元，佔大市成交86.17%。牛熊證成交金額63.71億元，增加30.4%；窩輪成交金額56.93億元，增加22.2%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。平保（2318）、中行（3988）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，58隻下跌，3隻無升跌。中人壽（2628）升3.34%，收報14.24元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌7.44%，收報100.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報45.05元，升2.39%；跌幅最大的是閱文（0772）收報37.9元，跌5.01%。

恒指高於10天線(20440.26點)。科指跌穿10天線(4226.96點)，下試100天線(4181.69點)。

北水南下合計淨流入14.99億元，較上日減少79.82%，連續第4日流入，累計流入133.97億元，對上一次連續4日淨流入是2023年3月13日。南水北上合計淨流出3.75億元人民幣，終止連續2日流入

聯通（0762）最快今日公布業績，績前收報6.42元，無升跌。

安踏（2020）近下限折讓8.8%配股，籌117億。收報100.7元，跌7.44%。

消息指平保傾向匯控（0005）小股東議案投贊成票。匯控收報56.05元，跌1.49%。平保（2318）收報55.7元，升2.96%。

港交所（0388）歐冠昇：特專上市制度推出後，料吸科企來港上市。夏寶龍訪港交所，主席史美倫介紹市場發展。收報344.6元，跌1.09%。

美國業務拖累，萬洲（0288）料首季純利按年跌56%。收報4.62元，跌0.86%。

澳門首季貴賓百家樂博彩收入按年升77%，按季升2.9倍，創兩年高。新濠國際發展（0200）收報9.33元，跌1.69%。美高梅中國（2282）收報10.6元，升0.38%。澳博（0880）收報4.12元，升0.98%。永利澳門（1128）收報8.58元，無升跌。銀河娛樂（0027）收報55.65元，跌0.54%。金沙中國（1928）收報27.85元，跌1.94%。

商湯（0020）遭僱員持股公司減持507萬股B類股份，套現1725萬。阿里趁商湯急彈，減持4000萬股，套現1.38億。收報2.79元，跌0.71%。阿里（9988）收報94.8元，跌0.63%。

裕元（0551）擬於印度投資2.7億美元，設立生產基地。收報11.3元，升1.44%。

內地推動網約車及貨運平台降低過高抽成比例或會員費上限。快狗打車（2246）收報2.52元，跌3.82%。

破頂股表現

破頂股包括，零跑汽車（9863）創上市新高，見45.65元，收報40元，跌1.36%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見14.52元，收報14.5元，升0.62%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1063.25元，收報1063.25元，升0.01%；保利置業（0119）創52周高，見2.39元，收報2.28元，升3.17%；越秀地產（0123）創52周高，見13.42元，收報13.06元，跌0.91%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.61元，收報4.61元，升0.44%；國藥控股（1099）創52周高，見25.8元，收報25.8元，升0.78%；白雲山（0874）創52周高，見26.3元，收報26.3元，升1.54%；檳傑科達（1665）創52周高，見1.19元，收報1.19元，無升跌；中國通信服務（0552）創52周高，見4.2元，收報4.13元，升1.23%；中移動（0941）創52周高，見70元，收報68.75元，跌0.36%；中國太保（2601）創52周高，見24.4元，收報24.05元，升4.11%；中國財險（2328）創52周高，見8.92元，收報8.84元，升1.03%。

破頂指數成份股包括，中信（0267）創52周高，見9.73元，收報9.65元，跌0.31%；中行（3988）創52周高，見3.19元，收報3.17元，升0.63%；中移動（0941）創52周高，見70元，收報68.75元，跌0.36%；農業銀行（1288）創52周高，見3.09元，收報3.06元，跌0.33%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括青建國際（1240）低見0.34元，收報0.355元，跌6.58%；基石控股（1592）低見0.078元，收報0.094元，升11.9%；天鴿互動（1980）低見0.45元，收報0.455元，跌1.09%；維信金科（2003）低見2.4元，收報2.42元，跌5.47%；力勤資源（2245）低見10.68元，收報11.24元，升2.18%；潤歌互動（2422）低見0.54元，收報0.56元，升1.82%；飛天雲動（6610）低見1.65元，收報1.69元，跌15.08%。

16隻股份創52周低，其中8隻包括，聯合集團（0373）低見1.67元，收報1.67元，跌1.18%；高陽科技（0818）低見0.72元，收報0.72元，跌1.37%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.82元，收報0.82元，無升跌；中渝置地（1224）低見1.65元，收報1.65元，跌1.79%；超智能控股（1402）低見0.29元，收報0.29元，跌4.92%；維力生活科技（1703）低見0.49元，收報0.51元，無升跌；景聯集團（1751）低見0.112元，收報0.112元，無升跌；標準發展集團（1867）低見0.18元，收報0.18元，跌5.26%。

異動股

上升異動股，包括，雅天妮集團（0789）收報0.085元，升54.55%；綠科科技國際（0195）收報0.58元，升22.11%；萬華媒體（0426）收報0.115元，升21.05%；西王置業（2088）收報0.073元，升19.67%；華科資本（1140）收報0.35元，升18.64%；港銀控股（8162）收報0.22元，升18.28%；盛力達科技（1289）收報0.95元，升17.28%；通達宏泰（2363）收報0.127元，升14.41%；瀚華金控（3903）收報0.4元，升14.29%；世紀集團國際（2113）收報0.149元，升13.74%；中國鑄晨８１（0810）收報1.26元，升13.51%。

下跌異動股，包括，REF HOLDINGS（1631）收報0.375元，跌31.82%；華盛國際控股（1323）收報0.078元，跌22%；生活概念（8056）收報0.248元，跌20%；飛天雲動（6610）創上市新低，見1.65元，收報1.69元，跌15.08%；連成科技集團（8635）收報0.6元，跌14.29%；杉杉品牌（1749）收報0.51元，跌12.07%；新確科技（1063）收報0.215元，跌11.89%；羅馬元宇宙集團（8072）收報0.032元，跌11.11%；中國北大荒（0039）收報0.147元，跌10.91%；昇柏控股（2340）收報0.26元，跌10.34%；中亞烯谷集團（0063）收報0.088元，跌10.2%。

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