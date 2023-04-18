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恒指收市跌131點 科指跌1.2% 成交、北水減 安踏跌7.4%

 

利率期貨顯示加息預期高達88%，港股未隨美股美期上升，隔晚ADR已向下，恒指今早低開135點後，內地公布好壞參半的經濟數據，曾收窄至跌40點，但期後擴大跌幅至223點，全日高低波幅183點，大市成交及北水均回落，但指數連續第4日陽燭。

通訊服務、金融、非必需消費品推低大市。全市上升股份比例為24.66%，下跌為35.78%，無升跌為39.55%。

恒指收市跌131點或0.63%，報20650點，大市成交金額1097億元，較上日減少19.67%；國指跌53點或0.75%，報7002點。恒生科技指數收報4202點，跌1.21%。

藍籌股成交金額577.35億元，佔大市成交52.62%；科指成份股成交金額219.24億元，佔大市成交19.98%；國指成份股成交金額541.26億元，佔大市成交49.34%。

窩輪及牛熊證成交金額減少20.92%，至95.4億元，佔大市成交8.69%。牛熊證成交金額39.79億元，減少37.54%；窩輪成交金額55.6億元，減少2.33%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。平保（2318）、中行（3988）、中人壽（2628）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，56隻下跌，4隻無升跌。中人壽（2628）升2.76%，收報14.16元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌7.44%，收報100.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報16.46元，升1.6%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報23.7元，跌3.85%。

恒指高於10天線(20442.64點)。科指跌穿10天線(4227.27點)，曾下試100天線(4181.72點)。

北水南下合計淨流入22.59億元，較上日減少69.58%，連續第4日流入，累計流入141.58億元對上一次連續4日淨流入是3月13日。南水北上合計淨流入22.64億元人民幣，較上日增加18.06%，連續第3日流入，累計流入106.07億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.07%，是4月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.09%。今曾低見20559.08點，是4月17日20299.15點後最低。今日收市報20650.51點，是4月14日後收市新低，當日報20438.81點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月26日。

科指曾跌最多1.72%，是4月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.7%。今曾低見4180.76點，是4月17日4124.24點後最低。今日收市報4202.67點，是4月14日後收市新低，當日報4164.03點。

國指曾跌最多1.17%，是4月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.27%。今曾低見6973.49點，是4月17日6852.48點後最低。今日收市報7002.91點，是4月14日後收市新低，當日報6914.4點。

午後消息股表現

尚晉（2528）：今年是藝術空間品牌Artelli投入期，明年進軍海外。收報0.385元，跌3.75%。

傳中移動加入爭購香港寬頻（1310），後者曾升17%，創上市後最大升幅。收報6.57元，升12.31%。

指尖悅動（6860）：兩執董劉杰及朱炎彬被凍結證券戶口資產。收報0.116元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

聯通（0762）最快今日公布業績，績前收報6.37元，跌0.78%。

安踏（2020）近下限折讓8.8%配股，籌117億。收報100.7元，跌7.44%。

消息指平保傾向匯控（0005）小股東議案投贊成票。匯控收報56.35元，跌0.97%。平保（2318）收報54.9元，升1.48%。

港交所（0388）歐冠昇：特專上市制度推出後，料吸科企來港上市。夏寶龍訪港交所，主席史美倫介紹市場發展。收報347.2元，跌0.34%。

美國業務拖累，萬洲（0288）料首季純利按年跌56%。收報4.69元，升0.64%。

澳門首季貴賓百家樂博彩收入按年升77%，按季升2.9倍，創兩年高。新濠國際發展（0200）收報9.38元，跌1.16%。美高梅中國（2282）收報10.56元，無升跌。澳博（0880）收報4.09元，升0.25%。永利澳門（1128）收報8.58元，無升跌。銀河娛樂（0027）收報55.5元，跌0.8%。金沙中國（1928）收報28.1元，跌1.06%。

商湯（0020）遭僱員持股公司減持507萬股B類股份，套現1725萬。阿里趁商湯急彈，減持4000萬股，套現1.38億。收報2.77元，跌1.42%。阿里（9988）收報94.8元，跌0.63%。

裕元（0551）擬於印度投資2.7億美元，設立生產基地。收報11.32元，升1.62%。

內地推動網約車及貨運平台降低過高抽成比例或會員費上限。快狗打車（2246）收報2.5元，跌4.58%。

破頂股表現

破頂股包括，零跑（9863）創上市新高，見45.65元，收報40.35元，跌0.49%；京基金融國際（1468）創上市新高，見1.88元，收報1.86元，升2.76%；零跑汽車（9863）創上市新高，見45.65元，收報40.35元，跌0.49%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8346.9元，收報8346.9元，升0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1025.85元，收報1025.85元，升0.01%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見3990.7元，收報3990.7元，升0%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見832.2元，收報832.2元，升0.01%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見14.52元，收報14.5元，升0.62%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1063.3元，收報1063.3元，升0.02%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.28元，收報1.26元，升28.57%；保利置業（0119）創52周高，見2.39元，收報2.2元，跌0.45%；越秀地產（0123）創52周高，見13.42元，收報12.98元，跌1.52%；IGG（0799）創52周高，見6.1元，收報6元，升3.27%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.63元，收報4.53元，跌1.31%；北京控股（0392）創52周高，見31.35元，收報30.95元，升1.31%；國藥控股（1099）創52周高，見26.05元，收報25.8元，升0.78%；上海醫藥（2607）創52周高，見15.7元，收報15.46元，跌0.64%；白雲山（0874）創52周高，見26.3元，收報26.05元，升0.58%；愛康醫療（1789）創52周高，見11.18元，收報11.08元，升1.28%；中國通號（3969）創52周高，見3.23元，收報3.21元，升4.56%。

破頂指數成份股包括，中信（0267）創52周高，見9.73元，收報9.59元，跌0.93%；中行（3988）創52周高，見3.19元，收報3.16元，升0.32%；中石油（0857）創52周高，見5.35元，收報5.31元，跌0.38%；中移動（0941）創52周高，見70元，收報68.9元，跌0.14%；農業銀行（1288）創52周高，見3.09元，收報3.06元，跌0.33%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.161元，收報0.17元，無升跌；天鴿互動（1980）低見0.45元，收報0.45元，跌2.17%；國美金融科技（0628）低見0.149元，收報0.149元，跌6.88%；和嘉控股（0704）低見0.195元，收報0.215元，升4.88%；青建國際（1240）低見0.34元，收報0.37元，跌2.63%；交運燃氣（1407）低見0.6元，收報0.6元，跌3.23%；進昇集團控股（1581）低見0.19元，收報0.2元，跌0.5%；基石控股（1592）低見0.078元，收報0.092元，升9.52%；景瑞控股（1862）低見0.161元，收報0.17元，無升跌；燁星集團（1941）低見0.171元，收報0.18元，跌2.17%。

41隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.1元，收報0.104元，跌2.8%；高陽科技（0818）低見0.7元，收報0.71元，跌2.74%；超智能控股（1402）低見0.29元，收報0.315元，升3.28%；山水水泥（0691）低見1.22元，收報1.26元，升0.8%；卓能（集團）（0131）低見1.95元，收報1.96元，跌2%；HYPEBEAST（0150）低見0.255元，收報0.27元，跌1.82%；博富臨置業（0225）低見8.5元，收報8.5元，跌1.16%；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；聯合集團（0373）低見1.67元，收報1.67元，跌1.18%；Ａ８新媒體（0800）低見0.225元，收報0.248元，跌2.75%。

異動股

上升異動股，包括，雅天妮集團（0789）創52周高，見0.09元，收報0.088元，升60%；胡桃資本（0905）收報0.186元，升36.76%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.28元，收報1.26元，升28.57%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.5元，升28.21%；西王置業（2088）收報0.076元，升24.59%；綠科科技國際（0195）收報0.59元，升24.21%；華科資本（1140）收報0.365元，升23.73%；金石資本集團（1160）收報0.44元，升20.55%；盛洋投資（0174）收報0.47元，升20.51%；西王特鋼（1266）收報0.06元，升20%；國茂控股（8428）收報0.495元，升19.28%。

下跌異動股，包括，REF HOLDINGS（1631）收報0.41元，跌25.45%；滄海控股（2017）收報0.23元，跌20.69%；萬星控股（8093）收報0.203元，跌20.39%；創業集團控股（2221）收報0.64元，跌18.99%；連成科技集團（8635）收報0.57元，跌18.57%；飛天雲動（6610）創上市新低，見1.65元，收報1.66元，跌16.58%；亞洲雜貨（8413）收報0.255元，跌16.39%；大豐港（8310）平上市低位0.076元，收報0.078元，跌16.13%；中國天億福（8196）收報0.68元，跌15%；中國興業控股（0132）收報0.246元，跌13.68%。

 

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