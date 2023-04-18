港大經管學院旗下的香港大學創立方今日宣佈成立香港大學創立方聯盟，將通過凝聚企業網路，促進其成員於環境，社會及管治（ESG）議題的項目上合作。香港大學經管學院院長蔡洪濱表示， 港大經管學院在深圳、越南等不同地方亦設有ESG研究、人才培養等聯合活動，並招攬全球頂尖的ESG人員。他希望藉此與香港結合，通過學術及業界的互動，研究實際問題，推動ESG發展。
蔡洪濱提到，在本港發展ESG中有很多的人才需求，他認為這方面更需要了解業界充分合作需求，了解實際的人才需求是在哪方面，更好提供人才培養服務。他又指出，ESG發展不單靠個人或個別公司發展，需靠合作實現，相信以學校為平台可起更多的推動作用。
香港大學創立方將於聯盟成立後，聯同其成員展開五項常規活動，包括於每年四月舉辦的年度ESG論壇，與聯盟成員聯合發佈ESG白皮書；同時，香港大學創立方將於每月主辦ESG系列講座 ，並由聯盟成員協辦；此外。香港大學創立方將每月舉辦聯誼活動，促進成員企業及機構代表會面及交流，加強成員間的連緊。香港大學創立方亦會協調成員企業及機欄和港大經管學院學生，對接 ESG 項目的實習機會；並會應要求連繫港大經管學院與香港大學創立方成員機構共同發表ESG研究報告。
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