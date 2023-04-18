蔡洪濱提到，在本港發展ESG中有很多的人才需求，他認為這方面更需要了解業界充分合作需求，了解實際的人才需求是在哪方面，更好提供人才培養服務。他又指出，ESG發展不單靠個人或個別公司發展，需靠合作實現，相信以學校為平台可起更多的推動作用。

香港大學創立方將於聯盟成立後，聯同其成員展開五項常規活動，包括於每年四月舉辦的年度ESG論壇，與聯盟成員聯合發佈ESG白皮書；同時，香港大學創立方將於每月主辦ESG系列講座 ，並由聯盟成員協辦；此外。香港大學創立方將每月舉辦聯誼活動，促進成員企業及機構代表會面及交流，加強成員間的連緊。香港大學創立方亦會協調成員企業及機欄和港大經管學院學生，對接 ESG 項目的實習機會；並會應要求連繫港大經管學院與香港大學創立方成員機構共同發表ESG研究報告。

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