moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

標普：料內房不良貸款壓力於2024年見頂

評級機構標準普爾發表報告，預期內地房地產相關不良貸款壓力，在2024年才會達至頂峰，今明兩年的內房不良貸款率將達到4.7%，在2025年降至4%，而不良貸款額在最高峰時，則會達到6600億元（人民幣，下同）。

標普指，內地疫後重啟改善減少需要延遲還款的需要，同時監管當局收緊資產風險分類規則，預期未來數年銀行不良貸款率會溫和上升。相對於銀行財報上的不良貸款，該行關注整體不良資產情况，即同時包括關注類貸款、被歸類為正常惟已逾期90天的貸款，以及進入長期重組的貸款，預期也會逐漸下降。

標普估計銀行去年的不良資產比率為6.5%，至2025年會至5%，主要受惠去年數據低於預期，以及經濟有較佳增長，不過因為監管當局收緊不良和關注類貸款認定規則，因此仍會高於疫前2019年的4%水平。

標普預期，內地房地產市場有望逐步復甦。不過今年因為房價減價促銷，預計今年的銷售額不會增長。此外，在負債較重的地區，未來有更多地方政府融資平台融資能力疲弱要重組，將加重小型地方銀行的資產質量壓力。

 

其他報道

長汽首季少賺89%

外管局叫買A股 稱現時估值低

新地申請增設人民幣櫃台

智利擬將鋰業轉國營

全日沽空金額176億 比率升至16% 盈富沽空金額最多

中美關係緊張 資金避險 恒指收市跌321點 三大指數齊創6周最大按周跌幅

馬雲獲聘香港大學榮譽教授 任期3年

分析師料ChatGPT每日營運成本達70萬美元

瀋陽市政府擬購入華晨中國30%

德晉前主席陳榮煉34項罪成被澳門判監14年

傳前CFO徐翀被免職後持長劍硬闖辦公室 寶寶樹：對歪曲事實的言論保持追究權利

周鴻禕：每位員工須擁抱AI

凱雷擬為麥當勞中國業務引入新投資者 估值100億美元

方舟投資料Tesla於2027年上2000美元