標普指，內地疫後重啟改善減少需要延遲還款的需要，同時監管當局收緊資產風險分類規則，預期未來數年銀行不良貸款率會溫和上升。相對於銀行財報上的不良貸款，該行關注整體不良資產情况，即同時包括關注類貸款、被歸類為正常惟已逾期90天的貸款，以及進入長期重組的貸款，預期也會逐漸下降。

標普估計銀行去年的不良資產比率為6.5%，至2025年會至5%，主要受惠去年數據低於預期，以及經濟有較佳增長，不過因為監管當局收緊不良和關注類貸款認定規則，因此仍會高於疫前2019年的4%水平。

標普預期，內地房地產市場有望逐步復甦。不過今年因為房價減價促銷，預計今年的銷售額不會增長。此外，在負債較重的地區，未來有更多地方政府融資平台融資能力疲弱要重組，將加重小型地方銀行的資產質量壓力。

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