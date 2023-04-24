美國周三將公布首季GDP，美期、亞股今早向下，港股反覆向下，恒指今早低開25點，高位升70點，低位跌170點，高低波幅241點。通訊服務、金融、非必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為22.05%，下跌為26.32%，無升跌為51.61%。
恒指半日跌125點或0.63%，報19949點，大市成交金額493億元；國指跌23點或0.35%，報6740點。恒生科技指數收報3978點，升0.2%。
藍籌股成交金額186.09億元，佔大市成交37.74%；科指成份股成交金額106.2億元，佔大市成交21.54%；國指成份股成交金額168.71億元，佔大市成交34.22%。
窩輪及牛熊證成交金額減少11.94%，至84.69億元，佔大市成交17.16%。牛熊證成交金額34.24億元，減少22.72%；窩輪成交金額50.44億元，減少2.72%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。比亞迪（1211）、中移動（0941）、中海油（0883）貢獻恒指較多。
藍籌17隻升，55隻下跌，4隻無升跌。阿里健康（0241）升5.47%，收報5.78元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌3.22%，收報57.15元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報5.78元，升5.47%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報11.68元，跌4.58%。
恒指續低於主要平均線，僅高於250天線(19735.91點)。科指續低於主要平均線。
北水南下合計淨流入4.4億元，較上日減少85.63%，連續第2日流入，累計流入35.02億元。南水北上合計淨流出15.38億元人民幣，較上日減少79.81%，連續第2日流出，累計流出91.58億元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，江西銅業股份（0358）收報14.34元，跌0.55%。福萊特玻璃（6865）收報21.85元，升1.86%。新高教（2001）收報2.66元，升1.14%。青啤（0168）收報81元，跌1.52%。藥明康德（2359）收報77.15元，跌1.97%。
ING據報就銅交易損失入稟追討工行（1398）。收報4.21元，跌1.17%。
遠大醫藥（0512）3750萬美元購美液體栓塞劑公司BlackSwan，87.5%。創52周高，見5.22元，收報5.16元，升4.67%。
新華保險（1336）盈喜，料首季純利升逾1倍。收報20.9元，升4.5%。
碧桂園（2007）機器人二月已攻港，參建青衣公屋地盤。收報2.08元，跌1.42%。
阿里（9988）張勇：變是一種必然，業務高度數字化可實時了解表現。收報86.9元，跌1.19%。
平保（2318）：匯控（0005）從未就新提出重組方法作正式討論。平保收報52.95元，升0.09%。
匯控（0005）收報55.45元，跌0.89%。
中興（0763）賺26.4億人幣，按年增近兩成。創52周高，見27.45元，收報26.4元，升2.33%。
招商局（0144）出資4.62億元參股南亞商貿物流中心項目。收報11.62元，升0.52%。
長汽（2333）首季少賺89%。收報9.31元，升0.76%。
新地（0016）申請增設人民幣櫃台。收報107.2元，跌0.28%。
破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1062.15元，收報1062.15元，升0.03%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見833.9元，收報833.9元，升0.17%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.7元，收報1.67元，升21.01%；361度（1361）創52周高，見4.51元，收報4.46元，升5.19%；新秀麗（1910）創52周高，見25.85元，收報25.05元，升1.01%；石四藥集團（2005）創52周高，見5.68元，收報5.57元，升3.34%；遠大醫藥（0512）創52周高，見5.22元，收報5.16元，升4.67%；上海醫藥（2607）創52周高，見15.88元，收報15.54元，跌1.02%；聯邦制藥（3933）創52周高，見6.48元，收報6.25元，跌0.16%；同仁堂科技（1666）創52周高，見7.88元，收報7.78元，升1.04%；日清食品（1475）創52周高，見6.97元，收報6.89元，升0.15%；威雅利（0854）創52周高，見4.87元，收報3.83元，升10.69%；中興通訊（0763）創52周高，見27.45元，收報26.4元，升2.33%。
破頂指數成份股包括，中石化（0386）創52周高，見5.18元，收報5.13元，升1.58%。
22隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.154元，收報0.16元，跌5.33%；天鴿互動（1980）低見0.42元，收報0.43元，無升跌；京東（9618）低見138.2元，收報139.1元，跌0.43%；先機企業集團（0176）低見0.025元，收報0.025元，跌10.71%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.112元，收報0.113元，跌3.42%；華融金控（0993）低見0.065元，收報0.066元，跌4.35%；星凱控股（1166）低見0.04元，收報0.041元，跌16.33%；惠生國際（1340）低見0.043元，收報0.049元，升2.08%；華夏文化科技（1566）低見0.041元，收報0.044元，跌8.33%；瑞斯康集團（1679）低見0.094元，收報0.1元，跌9.91%。
28隻股份創52周低，其中包括，山水水泥（0691）低見1.19元，收報1.19元，跌1.65%；誼礫控股（0076）低見0.24元，收報0.24元，跌2.83%；王氏國際（0099）低見1.66元，收報1.66元，無升跌；正商實業（0185）低見0.78元，收報0.78元，跌6.02%；廖創興企業（0194）低見6.28元，收報6.4元，升1.27%；聯合集團（0373）低見1.67元，收報1.69元，升0.6%；順誠（0531）低見0.241元，收報0.255元，無升跌；WKK INTL (HOLD)（0532）低見0.63元，收報0.63元，跌1.56%。
異動股
上升異動股，包括，稀鎂科技（0601）收報0.18元，升28.57%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.7元，收報1.67元，升21.01%；MAYER HOLDINGS（1116）收報0.152元，升19.69%；交運燃氣（1407）收報0.75元，升19.05%；滄港鐵路（2169）收報2.17元，升18.58%；途屹控股（1701）收報0.217元，升17.93%；通達宏泰（2363）創52周高，見0.17元，收報0.166元，升16.9%；德益控股（9900）收報0.84元，升16.67%；中國支付通（8325）收報0.05元，升16.28%；義合控股（1662）收報1.22元，升16.19%；中民控股（0681）收報0.037元，升15.63%。
下跌異動股，包括，久融控股（2358）見52周低0.024元，收報0.026元，跌25.71%；錢唐控股（1466）收報0.53元，跌23.19%；雙樺控股（1241）收報0.085元，跌22.73%；星凱控股（1166）創上市新低，見0.04元，收報0.041元，跌16.33%；中泛控股（0715）收報0.024元，跌14.29%；榮陽實業（2078）收報0.151元，跌14.2%；拉近網娛（8172）創上市新低，見0.05元，收報0.05元，跌13.79%；賽迪顧問（2176）收報0.41元，跌13.68%；中國城市基礎設施（2349）收報0.052元，跌13.33%；鴻騰（6088）收報1.56元，跌12.36%。
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