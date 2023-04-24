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攜程：香港入境旅遊回升 來港航班預訂量增57倍 五一內地客機票預訂增15倍

攜程集團表示，根據旗下Trip.com及Ctrip （攜程旅行）兩個平台的最新數據，隨著人手和旅遊設施慢慢恢復正常，最近幾個月的香港入境旅遊已經回升到令人欣喜的水平。

根據Trip.com的數據，從2023年初到4月10日，前往本港的全球航班預訂量按年大增5,719.77%，其中來自新加坡及泰國的航班預訂量分別增加330倍及279倍。

在第二季度，從歐洲（英國、法國、意大利、西班牙和德國）預訂於3月15日至6月30日抵達香港的航班數量，較去年同期大幅增加1,362%。最受歡迎的航線是從英國到香港，其次是德國到香港和法國到香港。

自去年底內地決定通關以來，香港成為了內地旅客五大熱門旅遊目的地之一，吸引大量內地旅客訪港。根據攜程數據，今年1月至4月10日，從內地到香港的航班預訂量按年增長879.74%。其中，前五大客源城市分別是杭州、北京、成都、上海和南京。

此外，1月至4月10日，香港的酒店預訂量按年增長137.39%，其中前五大客源城市分別是杭州（升31倍）、上海（升30倍）、北京（升21倍）、廣州（升15倍）和深圳（升4倍）。

五一黃金周掀熱潮，預訂量大幅增長。Ctrip (攜程旅行 )數據顯示，4月29日至5月5日期間，內地至香港的機票預訂量按年增長1,523.53%。前五大客源城市分別是南京、成都、北京、上海、杭州，與一周前相比，預訂人數分別增加了64%、42%、29%、24%和21%。

酒店預訂量也較一周前增長52.23%，或按年增長18.35%。前五大客源城市為深圳（升97%）、廣州（升93%）、上海（升64%）、北京（升48%）、杭州（升4%）。

主題樂園和昂坪360仍最受遊客歡迎。根據Trip.com及Ctrip（攜程旅行）兩個平台數據顯示，無論是疫情前或疫情後，香港著名景點及主題樂園包括香港迪士尼樂園、香港海洋公園、太平山頂及纜車、以及昂坪360纜車仍然最受內地遊客歡迎，這些景點的門票在2023年第一季度及2019年同期均是頭十位熱賣產品。

至於在2021年年尾開幕的M＋博物館及2022年年中開幕的香港故宫文化博物館，同樣是2023年第一季度頭十位熱賣產品，可見新景點對久未出行的旅客而言相當吸引。

Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘表示，「香港旅遊業自年初以來已強勁反彈。我們會繼續與業務夥伴攜手合作，為用戶提供全面的旅遊產品，包括酒店、機票、火車票及旅遊和門票。我們相信，通過提供一站式服務，我們可以讓旅客輕鬆體驗香港這個世界級旅遊勝地的精華，感受其充滿活力的文化和迷人的天際線」。

 

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