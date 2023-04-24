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證券及期貨專業總會發聲明：不參與任何干擾投資者自主性的活動

香港證券及期貨專業總會會長陳志華的名義發聲明指，近日他們收到某區議員聯繫，希望就某上市公司即將舉行的股東周年大會中部份股東所提呈的決議案，呼籲會員協助該公司小股東就決議案投票贊成。

該會指，認為維護證券市場的公平、公正、透明和穩定運作是建立規範、有序的市場必要元素之一。在此背景下，該會強調，作為證券業工會，主要為代表業界向監管當局反映意見，爭取及維護業界整體權益。該會並不參與任何干擾投資者自主性的活動，以免影響市場公平競爭的原則。

該會認為，投資者應該根據自己對公司治理、業務發展和財務狀況等方面的判斷，以及對管理層的信心程度，自主作出投票決定。

該會稱，會持續履行職責，爭取及維護業界權益，為業內人士提供福利，提升會員競爭力及專業水平。同時，他們亦繼續歡迎市場參與者就業界發展及市場監管措施等方面，通過電郵等正式渠通向本會提出建議和意見，讓他們更好地履行我們的職責和使命。

 

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