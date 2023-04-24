該會指，認為維護證券市場的公平、公正、透明和穩定運作是建立規範、有序的市場必要元素之一。在此背景下，該會強調，作為證券業工會，主要為代表業界向監管當局反映意見，爭取及維護業界整體權益。該會並不參與任何干擾投資者自主性的活動，以免影響市場公平競爭的原則。

該會認為，投資者應該根據自己對公司治理、業務發展和財務狀況等方面的判斷，以及對管理層的信心程度，自主作出投票決定。

該會稱，會持續履行職責，爭取及維護業界權益，為業內人士提供福利，提升會員競爭力及專業水平。同時，他們亦繼續歡迎市場參與者就業界發展及市場監管措施等方面，通過電郵等正式渠通向本會提出建議和意見，讓他們更好地履行我們的職責和使命。

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