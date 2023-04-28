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金管局舉辦虛擬資產公司開戶圓桌會議 各有20間銀行和虛擬資產企業參加

虛擬資產交易所發牌制度將於今年6月實施，金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，去年有更多虛擬資產相關企業，對在港開設銀行開戶的查詢增加。當局今日聯同證監會就「開戶難」舉行圓桌會議，他表示有分別約20間銀行，和有意在港申請牌照的虛擬資產機構出席，未來若有需要會再次舉辦交流會議，讓虛擬資產機構反映開戶時所遇問題、銀行對其開戶時所需的條件和資料，而當局亦可釐清相關的監管要求。  

區毓麟指出，當局在去年1月已向銀行發出通告，表明銀行可以向虛擬資產機構提供銀行服務，不應「一刀切」拒絕。他指虛擬資產機構在港成立時，開設用作日常營運的銀行賬戶，與其他公司分別不大，應不會有特別困難。至於及後開設用於處理客戶交易的銀行賬戶，區毓麟指，機構已獲證監會發出牌照，滿足證監會和其他監管要求，銀行可因應這些企業已受監管而處理他們的開戶申請，與銀行為證券行、資產管理公司開戶的道理相同。

目前機構要獲證監會發牌，需有用於客戶交易的銀行戶口，會否銀行因其未獲證監會牌照，反過來影響未能開設客戶交易戶口，金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，當局與證監會目前在需要牌照機構開戶上已有安排，若申請者已獲證監會原則上同意發牌，銀行已可據此處理開戶要求。

 

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