區毓麟指出，當局在去年1月已向銀行發出通告，表明銀行可以向虛擬資產機構提供銀行服務，不應「一刀切」拒絕。他指虛擬資產機構在港成立時，開設用作日常營運的銀行賬戶，與其他公司分別不大，應不會有特別困難。至於及後開設用於處理客戶交易的銀行賬戶，區毓麟指，機構已獲證監會發出牌照，滿足證監會和其他監管要求，銀行可因應這些企業已受監管而處理他們的開戶申請，與銀行為證券行、資產管理公司開戶的道理相同。

目前機構要獲證監會發牌，需有用於客戶交易的銀行戶口，會否銀行因其未獲證監會牌照，反過來影響未能開設客戶交易戶口，金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，當局與證監會目前在需要牌照機構開戶上已有安排，若申請者已獲證監會原則上同意發牌，銀行已可據此處理開戶要求。

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