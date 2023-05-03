對於今次聯儲局或「放鴿」，華泰指出，鑒於市場對本次議息會議「轉鴿」的預期已然較高，料是次聯邦公開市場委員會（FOMC）的立場超預期鴿派的可能性較低，而如果溝通不夠鴿派，甚至會對市場帶來一定程度上的負面沖擊。

截至4月28日，金融市場預期5月會議加息25個基點的概率為84%，2023年12 月相對高點降息62個基點。但是從FOMC委員的表態來看，委員普遍強調通脹尤其是住房外的服務通脹未明顯改善，需要將高利率維持一段時間。FOMC委員目前的表態與金融市場預期還存在一定差距，若沒有出現經濟明顯衰退或者金融穩定風險，美聯儲或難以降息。

該行又指，往前看，5月FOMC會議後美聯儲可能暫停加息，但這一政策立場可能難以打消市場對金融系統風險和衰退的擔憂。雖然聯儲希望高利率和信貸條件緊縮能夠在不危及金融穩定的情況下使通脹有序回到目標水平，但聯儲局3月SEP（《經濟預測摘要》）與市場隱含的利率路徑存在較大背離，且高利率環境下經濟和金融體系的演變或是非線性的，聯儲上述類似「完美情形」的期待或難以如願。不排除實體經濟和金融體系的壓力在今年下半年加速演繹，促成聯儲局被動轉向。

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