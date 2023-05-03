國泰（0293）早前舉辦「飛遇世界大賞」機票禮遇，香港國際機場贊助送出逾2.7萬張由香港前往26個國家的單人經濟艙來回機票。（得獎者另需繳付稅項及附加費）抽獎結果今日出爐，有參與抽獎的人士，可查閱電子郵箱（包含垃圾郵箱）。如果沒有收到中獎通知電子郵件，則代表在此活動中未能中獎。
須留意的是，另外，免費機票的中獎者必須為國泰會員。若中獎者不是國泰會員，須於領取免費機票中獎通知（北京時間2023年5月3日）至北京時間2023年5月9日，使用本次抽獎活動時所使用的資料，（姓名拼音，電子郵箱地址及手機號碼）註冊成為國泰會員並確保手機號碼已用做國泰會員登錄ID，以獲取中獎機票詳情。
若中獎者已是國泰會員，須於北京時間2023年5月9日前確保於國泰會員資料中所預留已用做登錄ID的手機號碼與參與本次抽獎活動時所填寫的手機號碼一致。
如果中獎者未能在此規定日期前成為國泰會員並確保國泰會員資料中所預留的手機號碼已用做國泰會員的登錄ID，該名中獎者將無法獲得免費機票，中獎者的領獎資格將被視為自動作廢。
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