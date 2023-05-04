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紐約期油跌7%後反彈 布油最多跌1.4%

油價波動，紐約期油曾跌最多7.2%，但布蘭特期油曾跌最多1.45%，目前雙雙反彈。彭博社報道指，由於擔心美國經濟衰退逼近將打擊需求，同時又引述諮詢公司Vanda Insights的創始人Vandana Hari稱，「毫無疑問，這又是一次恐慌性拋售，算法交易放大了市場走勢」。

澳新銀行報告稱，「對主要經濟體成長放緩的擔憂令大宗商品面臨進一步下行壓力」，「油市的情緒可能仍將偏向看空」。

紐約期油曾跌最多7.23%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為7.96%。低見63.64美元，是2021年12月2日62.43美元後最低。現報68.9元，升0.44%。

布蘭特期油曾跌最多1.45%，是5月3日後最大跌幅，當日跌幅為4.81%。低見71.28美元，是3月20日70.12美元後最低。現報72.75元，升0.58%。

 

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