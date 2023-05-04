油價波動，紐約期油曾跌最多7.2%，但布蘭特期油曾跌最多1.45%，目前雙雙反彈。彭博社報道指，由於擔心美國經濟衰退逼近將打擊需求，同時又引述諮詢公司Vanda Insights的創始人Vandana Hari稱，「毫無疑問，這又是一次恐慌性拋售，算法交易放大了市場走勢」。