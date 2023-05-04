同日，北京獅王又向中院申請對泛海控股進行預重整。而4月27日泛海控股則進一步公布中院決定對泛海控股啟動預重整程序，但截至上述公告日期，泛海控股尚未收到中院關於任何正式重整的任何決定，因此仍存在不確定性。

中國通海金融指出，該等申請和中院決定啟動泛海控股的預重整程序，而公司事先沒有收到任何通知，公司已就該等申請和泛海控股的預重整對該等清償安排的影響與泛海控股的管理層討論，並向公司的專業顧問徵求意見，特別是面對預重整的情况，泛海控股是否能夠向中國通海金融以股控債。

公司從討論中瞭解到，泛海控股可能會進行中院下令的預重整和潛在的重整程序可能會阻礙該等清償安排的實施，因為上述以股抵債（由泛海控股有條件地同意轉讓A批代價股份及B批代價股份，以分別償還債務A及債務B）一事，可能受制於中院下令進行的預重整和潛在的重整程序，從而可能阻止泛海以股抵債。

由於泛海控股的預重整和潛在的重整程序可能會對轉讓A批代價股份及B批代價股份產生影響，公司董事會正在就該先決條件和其他先決條件能否在最後截止日期之前滿足徵求意見。該等申請因此顯著增加了該等清償安排在今年6月30日最後截止日期完成的不確定性。

此外，據公司瞭解，預重整是臨時管理人在進入正式重整申請和程序之前，對泛海控股的重整價值和重整的可能性進行評估的程序，目的是降低重整成本，提高重整成功的可能性。泛海控股的臨時管理人將根據其評估向中院提交重整方案和向中院申請，然後由中院評估並決定是否進行正式重整程序。

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